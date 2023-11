Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u Twitter ile entegre ediyor

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, geçtiğimiz haftalarda Grok isimli sohbet botunu erişime açtı. ABD'deki belirli X Premium+ kullanıcılarına sunulan yapay zekanın çok yakında X ( Twitter ) ile entegre olacağı açıklandı. "Grok, analiz et!" isimli özellik, paylaşımların doğruluğunu test edecek.

X paylaşımlarını "Grok, analiz et" ile doğrulayabilirsiniz

Elon Musk'ın ChatGPT'den bile daha iyi olacağını söylediği Grok, şu anda bazı test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak herkese ne zaman sunulacağı merak konusu haline geldi. Yapay zekanın, tüm kullanıma açılmadan önce ise Twitter ile entegre edileceği bildirildi.

In a few weeks, we will add a "Grok, analysis!" button under ?? posts pic.twitter.com/p9NyLZkYrr — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2023

Musk'ın açıklamasına göre, Twitter'da "Grok, analiz et!" şeklinde bir düğme olacak. Bu, kullanıcılarını yapay zeka yardımıyla platformdaki gönderileri ve içeriğin doğruluğunu analiz etmesini sağlayacak. Ayrıca yapay zekanın içerikler hakkında yorum yapacağı da düşünülüyor.

Bu duyuru heyecan verici olsa da, bazı kullanıcılarda gizlilik endişelerine yol açtı. Grok'un güvenlik önlemlerinden yoksun olabileceğini savunan kullanıcılar, verilerinin Grok ile incelenmesini doğru bulmadı.

Musk'ın daha önce "asi" olarak adlandırdığı yapay zekası, bu endişeleri daha da artırıyor. Sohbet botunun, X platformundaki geniş kullanıcı kitlesini incelemesi ve analiz etmesi doğru bulunmuyor. Ancak "Grok, analiz et" düğmesinin ilk aşamada X Premium sahiplerine sunulacağı düşünülüyor.

X Premium+ fiyatı ne kadar?

Yapay zeka destekli sohbet botu Grok'u kullanabilmek için X Premium+ abonesi olmanız gerektiğini belirtmiştik. Peki bunun için ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? X Premium+ aylık fiyatı 300 TL iken, yıllık fiyatı ise 3 bin 139 TL.

