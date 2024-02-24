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Twitter, sesli ve görüntülü arama özelliğini herkese açıyor

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Süper uygulama (Super App) olma yolunda ilerleyen Twitter (X), sadece premium üyelik satın alan kullanıcılarına sunduğu bazı özellikleri herkese açacak. Açıklanan bilgilere göre Twitter (X), sesli ve görüntülü arama özelliğini standart kullanıcılara da sunacak.

Süper uygulama (Super App) olma yolunda ilerleyen Twitter (X), sadece premium üyelik satın alan kullanıcılarına sunduğu bazı özellikleri herkese açacak. Açıklanan bilgilere göre Twitter (X), sesli ve görüntülü arama özelliğini standart kullanıcılara da sunacak.

Twitter (X), sesli ve görüntülü arama özelliğini herkese açıyor

X Premium (eski adıyla Twitter Blue), gönderileri düzenleme, daha uzun videolar yükleme ve metin biçimlendirme gibi kullanıcılara daha fazla özellik sunan ücretli bir abonelik sistemi olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte premium üyelik satın alan kullanıcılar, gönderileriyle daha fazla erişime sahip oluyor ve daha az reklam görüyor.

X, geçtiğimiz yıl tıpkı FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamalar gibi kullanıcıların sesli ve görüntülü arama yapmasına ve almasına olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıttı. Bir süredir sadece premium abonelerle sınırlı olan bu özellik, daha fazla kullanıcının kullanımına sunuluyor.

X, hesap kapatmaya devam ediyor! İşte nedeni

X mühendisi Enrique Barragan tarafından paylaşılan bilgilere göre, X Premium'a abone olmayanlara yavaş yavaş sesli ve görüntülü görüşme özelliğini sunmaya başladı. Bu özellik doğrudan mesaj kutusunda yer alıyor ve WhatsApp ve Instagram gibi aramaları destekleyen diğer uygulamalarla benzer şekilde çalışıyor.

Bu özellik, bazı kullanıcıların tanımadıkları kişilerden çağrı alma fikrinden pek memnun görünmemesi nedeniyle duyurulduğunda tartışmaya neden oldu. Neyse ki kullanıcılar kendilerini kimin arayabileceğini kontrol edebiliyor, hatta arama özelliğini kapatabiliyor.

Uygulama üzerinden sesli ve görüntülü arama ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

X uygulamasını açın

Üstte yer alan profil resminize tıklayın

Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın

Gizlilik ve güvenlik menüsünü seçin

Doğrudan mesajlar seçeneğine girin

Sesli ve görüntülü arama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz

Adres defterinizdeki kişilerden, takip ettiğiniz hesaplardan veya yalnızca doğrulanmış kullanıcılardan çağrı almayı seçebilirsiniz. X'teki aramaları tamamen kapatmak istiyorsanız, "Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir" seçeneğini kapatmanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda kimsenin sizi X uygulaması üzerinden arayamayacağını belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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