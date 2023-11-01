Elon Musk'ın serveti büyük kayıplar yaşadı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti bu hafta büyük kayıplar yaşadı. Uzun süredir dünyanın en zengin kişisi unvanını elinde barındıran Musk'ın net değeri, bu yıl ikinci kez 200 milyar doların altına düştü. Forbes ve Bloomberg'in tahminlerine göre, bu kayıpta Tesla'nın kötü performansı ve Twitter'ın değerlemesi bulunuyor.

Elon Musk para kaybediyor

Tesla geçtiğimiz günlerde üç aylık raporunu yayınladı. Ancak beklenenden daha düşük bir kazanç bildirmesinin ardından hisselerde düşüş yaşandı. Bu durum ise Musk'ın servetinin 40 milyar dolardan fazla azalmasına neden oldu.

Forbes, Musk'ın net servetinin yıl başında 250 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyordu. Ancak güncel rakamlara göre net değeri 195 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi de Musk'ın servetinin 193 milyar dolara düştüğünü gösteriyor.

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Musk'ın servetinin büyük bir kısmı Tesla'daki hisselerine bağlı. Şirket hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 65'in üzerinde değer kaybetmesi, net değerinde büyük kayıplar yaşattı. Ayrıca Musk'ın Twitter alımı sırasında milyarlarca dolarlık hisse satması da bu durumlara yol açtı.

Öte yandan yeni raporlara göre Elon Musk, çalışanlara Twitter'ın güncel değerinin 19 milyar dolar olduğunu ve hisse fiyatının ise 45 dolara düştüğünü söyledi. Bu iddia doğruysa, platform, iş insanına satıldıktan sonra yüzde 55 değer kaybettiği anlamına geliyor.

Düşüş dikkat çekiyor olsa da, Musk hem Forbes hem de Bloomberg'in tahminlerine göre hala dünyanın en zengin insanı konumunda. Tesla CEO'sunun hemen arkasında ise 177 milyar dolarla Bernard Arnault ve 155 milyar dolarla Jeff Bezos bulunuyor.

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