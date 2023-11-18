OpenAI, Sam Altman'ın görevine son verme kararı aldıklarını duyurdu. Altman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada OpenAI'daki zamanını sevdiğini ve gelecekte neler olacağıyla ilgili daha fazla şey söyleyeceğini belirtti.

Son dönemlerde ChatGPT ile yapay zeka dünyasında bir hayli adından söz ettiren OpenAI 'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Öyle ki şirketin CEO koltuğunda oturan Sam Altman'ın görevine son verildi. Peki neden? İşte ayrıntılar…

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın görevine son verildi

OpenAI, geçtiğimiz dakikalarda resmi web sitesinde paylaştığı blog gönderisiyle, şirket yönetim kurulunun Sam Altman'ın görevine son verme kararı aldıklarını duyurdu. İş dünyasında beklenmedik şekilde alınan bu kararın ardından Sam Altman, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people. will have more to say about what's next later. ?? — Sam Altman (@sama) November 17, 2023

Sam Altman, yaptığı paylaşımda "OpenAI'daki zamanımı çok sevdim. Kişisel olarak dönüşümcü bir deneyimdi benim için ve umarım dünyaya da biraz katkıda bulunabilmişimdir. En çok da böyle yetenekli insanlarla çalışmaktan keyif aldım. Gelecekte neler olacağıyla ilgili daha fazla şey söyleyeceğim." ifadesinde bulundu.

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Şirket, Sam Altman'ın görevine son verme sebebini, yönetim kuruluyla olan iletişimindeki tutarsızlık ve bu durumun kurulun sorumluluklarını yerine getirmesini engellemesi olarak açıkladı. Aktarılanlara göre Yönetim kurulu, artık onun OpenAI'ı yönetmeye devam edebileceğine güvenmiyordu.

Bu güvensizliğin tam nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre OpenAI, ChatGPT hizmetini devam ettirebilmesi için her gün 700 bin dolar para harcıyor. Oldukça yüksek olan bu maliyete göre şirketin 2024 yılında iflas edebileceği tahminleri yürütülüyordu. Bilmeyenler için OpenAI, şu anda Microsoft'un 10 milyar dolar tutarındaki finansmanı sayesinde ayakta kalabiliyor.

OpenAI 'ın geçici CEO 'luk görevini şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati üstlenecek. Yönetim kurulu, bu görev için Murati'yi en iyi seçenek olarak görüyorken, öte taraftan bir CEO arayışı sürmüyor değil.

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