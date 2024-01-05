Twitter Hesap Silme Rehberi

Kısa süre önce Elon Musk tarafından satın alınan ve radikal değişiklikler yaşanan Twitter metin odaklı olması ve Trendler bölümü sayesinde yeni bilgileri paylaşma ve ülke / dünya gündemini takip etme konusunda çok daha aktif bir şekilde kullanılıyor. Ancak tartışmalar nedeniyle uzaklaşmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor: Bu kapsamda Twitter hesap silme nasıl yapılır? sorusunun cevabı ile karşınızdayız. Bu rehberdeki adımları uygulayarak Twitter hesabını kalıcı olarak silme işlemini tamamlayacaksınız.

X (Twitter) silme öncesinde bilmeniz gerekenler!

Sosyal medya hesaplarını silenler bazen bu kararından pişman oluyor ve onlara tanınan süre geçtiği için maalesef eski hesaplarını geri getiremiyorlar. Bu durumda yeni hesap açmaktan başka yapacak bir şey bulunmuyor.

Facebook ve Instagram ile benzer şekilde Twitter'da bu işlem için size 30 gün süre veriyor. Yani hesap silme işlemi sonrasında bu kararınızdan vazgeçerseniz, 30 gün içerisinde tekrar giriş yapmanız yeterli. Hesabınız otomatik olarak aktif hale getirilecek ve tekrar görünür olacaksınız.

Twitter hesap kapatma öncesinde herkese Twitter verileri indirmeyi tavsiye ediyoruz. Bunun için "buraya tıklamanız" ve ilgili web sitesini ziyaret etmeniz yeterli.

Arşiv iste butonuna tıklayarak; hesap bilgileri, hesap geçmişi, uygulama ve cihazlar, hesap etkinliği, ilgi alanları ve reklam verileri içeren bir ZIP dosyası talep edebilirsiniz. Dosyanın hazırlanması biraz zaman alıyor ve hazır olduğunda Twitter tarafından bir bildirim gönderiliyor.

Twitter hesap silme nasıl yapılır?- Twitter hesap kapatma

Twitter hesabını kapatmak diğer sosyal medya platformlarını kapatmak ile benzer şekilde oldukça kolay bir işlem. Bu işlemi mobil uygulama yerine doğrudan internet tarayıcısı üzerinden gerçekleştirmeniz en sağlıklı yöntem olacaktır.

Twitter hesap silme linki: https://twitter.com/settings/deactivate

Adım 1: Buraya veya yukarıdaki Twitter hesap silme linkine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıyoruz. Eğer daha önce oturum açmadıysanız, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek oturum açmanız gerekiyor.

Adım 2: "Bu, hesabını devre dışı bırakacaktır" uyarısının yer aldığı sayfada işlemi tamamlamak için tek yapmanız gereken sayfanın alt kısmındaki Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklamak.

Adım 3: Devre dışı bırak seçeneğine tıkladıktan sonra işlemi başarıyla tamamlamış oluyorsunuz.

Twitter hesabını kalıcı olarak silme işlemi geri alınabilir!

Yaptığınız işlem sonrasında hesabınızdaki veriler 30 gün boyunca Twitter tarafından saklanıyor. Eğer 30 gün geçmeden aynı kullanıcı adı ve şifre ile oturum açarsanız hesabınız yeniden aktif olur. Tekrar hesap kapatmak isterseniz, yukarıdaki hesap silme işlemini tekrarlamanız ve yeniden 30 gün beklemeniz gerekir.

Facebook hesabını kalıcı olarak silme

Twitter kullanıcı adınızı kaybetmek istemiyor musunuz?

Eğer sileceğiniz hesabın kullanıcı adını gelecekte yeni bir hesap açtığınızda kullanmayı düşünüyorsanız, hesabınızı silmeden önce kullanıcı adınızı değiştirmeniz gerekir. Aksi takdirde aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap oluşturmanız mümkün olmaz.

Instagram hesap silme

X (Twitter) hesabını kalıcı olarak silme rehberimiz işinize yaradı mı? Hesap silme nedeninizi, yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.