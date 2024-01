Elon Musk, X'e Android için sesli ve görüntülü aramalar özelliğini getiriyor

Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok yeniliğe imza attı. İsmini X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunda sesli ve görüntülü aramalar özelliği getirdi. Musk bu özelliği ilk olarak iPhone kullanıcıları için sunmuştu. Şimdi çok sevilen bu özellik artık Android kullanıcıları için de geliyor. İşte detaylar..

X, Android için sesli ve görüntülü aramalar özelliğini getiriyor!

Musk X'i Twitter'ın eski görkemli günlerine döndürmek için çalışıyor. İlk başlarda kullanıcıların tepkisini çekecek bir dizi güncellemenin ardından X kan kaybetmeye başlamıştı. Şimdi ise Musk kullanıcıların sesine kulak veriyor. Kullanıcıların dikkatini çekecek bir dizi güncellemeyle karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de hiç şüphesiz sesli ve arama özelliği diyebiliriz.

Bu özellik sayesinde X, doğrudan üçüncü bir uygulamaya ihtiyaç olmadan sesli ve görüntülü arama yapma olanağını sunuyor. X CEO'su Linda Yaccarino bu özelliğin X'e gelmesinden ilk defa 2023 yılının ağustos ayında bahsetmişti. Bu özelliği ekim ayında iOS kullanıcıları için karşımıza çıkmıştı. X mühendisleri bu özelliği şimdi Android sistemi için test ediyor.

Peki bu özellikten kimler faydalanabilir? X'in sesli ve görüntülü aramalar özelliği sayesinde herhangi bir kullanıcı arama alabilir. Ancak yalnızca ücretli kullanıcılar X'te sesli ve görüntülü arama başlatabilir.

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother — Enrique ?? (@enriquebrgn) January 18, 2024

Peki bu özelliği nasıl kullanabilirsiniz? Kullanıcılar, Ayarlar >Gizlilik ve güvenlik >Doğrudan Mesajlar >Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir aracılığıyla aramayı etkinleştirebilir. Veyahut bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar bu menü üzerinden sesli ve görüntülü arama özelliğini devre dışı bırakabilir. Ayrıca aynı menü üzerinden kullanıcılar kendilerini kimlerin arayabileceğini kontrol edebilir.

Bununla birlikte Musk, halen X'in "her şey uygulaması" olmasını istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yeni xAI destekli özellikler ve pazarlamacılar için daha fazla reklam ürününün başlatılmasını içeren 2024 vizyonunu paylaştı.