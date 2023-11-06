Twitter, Elon Musk'ın satın alımı sonrasında dönüşüme uğradı

Dünyanın en büyük metin tabanlı sosyal medya platformu Twitter ya da yeni adıyla X, ünlü iş insanı Elon Musk'ın satın alımı sonrasında dönüşüme uğradı. X Premium kullanıcıları artık daha hızlı destek alabiliyor!

Dünyanın en büyük metin tabanlı sosyal medya platformu Twitter ya da yeni adıyla X, ünlü iş insanı Elon Musk'ın satın alımı sonrasında dönüşüme uğradı. Bu dönüşümlerden en ses getireni demin de söylediğimiz gibi adının X ile değiştirilmesi oldu.

Öte taraftan şarkıcılar ve siyasetçiler gibi ünlü kişilere verilen mavi onay işareti kaldırıldı ve bu ayrıcalığa erişebilmek için Twitter Blue aboneliği zorunlu hale getirildi. Bu hizmet daha sonra X Premium olarak yeniden adlandırıldı. Son gelişmelere göre ise X Premium kullanıcıları, pek çok avantajın yanı sıra artık platformdan hızlı destek alma imkanına da sahip. İşte detaylar…

X Premium kullanıcıları artık daha hızlı destek alabiliyor!

Platformda çıkan bir habere göre Premium hizmeti ile ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı @premium kullanıcı adlı resmi şirket hesabı, bundan böyle Premium abonesi olan kullanıcılara özel mesajlar üzerinden destek sağlayabiliyor.

Bahsedilen destek hesabına özel mesaj atan kullanıcılar genellikle 10 dakikadan kısa bir sürede cevap alabildiklerini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise bu sürenin daha fazla olduğunu dile getiriyor. Bu hizmetin canlı destek görevi gördüğünü söyleyebiliriz.

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X Premium avantajları neler?

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Gönderiyi düzenle: Gönderilerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.

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Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör.

Gönderilerine kalın ve italik metin ekle

Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla

Tweeti (X) Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim

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