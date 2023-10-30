Elon Musk, yanlış bilgi içeren Twitter/X gönderilerine reklam geliri vermeyecek

Bilgi çağında haberler hızlı yayılıyor. Tabii ki sosyal medya uygulamaları bu konuda epey yardımcı oluyor. Ancak doğru bilginin yanı sıra yalan haberler de hızlıca dolaşıma giriyor. Elon Musk ise bu durumu önlemek için harekete geçti. Şirketin CEO'su bazı önlemler aldı. İşte detaylar…

Artık yanlış bilgi içeren Twitter/X gönderileri reklam geliri alamayacak!

Elon Musk, bu değişikliğin sansasyonellikten ziyade doğruluğu teşvik etmek için olduğunu söyledi. Artık yeni düzenlemeyle birlikte yanlış bilgi içeren paylaşımlar reklam geliri alamayacak. Bu sayede popüler sosyal medya uygulamasının CEO'su X'te yalan haberlerin yayılmasına engel olmaya çalışacak.

X eski ismiyle Twitter'ın sahibi Elon Musk yaklaşık bir yıl önce Twitter'ı satın alarak markalaştırdı. İsmini ve logosunu yeniden düzenledi. Yepyeni özellikleri bünyesine kattı. Şimdi ise yalan haberlerle mücadele edecek.

Elon Musk şimdi de paranızı kontrol etmek istiyor! Bir yıl sonra…

Musk, platformun Topluluk Notları doğruluk kontrolleriyle düzeltilen gönderilerde reklam geliri paylaşımını devre dışı bıraktığını duyurdu. Bu sayede kışkırtıcı yanlış bilgilerin popüler sosyal medya uygulamasında daha az belirgin hale getirmeyi amaçlıyor.

X eski ismiyle Twitter bu yılın başlarında reklam geliri paylaşımını uygulamaya koydu. Bu uygulamayla birlikte, kullanıcılara gönderilerine verilen yanıtlarda gösterilen reklamlardan elde edilen gelirin bir kısmını veriyor. Ancak her şeyin bir bedeli var. Bu program yalnızca X Premium kullanıcılarına ve doğrulanmış organizasyon hesabına kullanıcılara yönelik.

Reklam gelirlerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların bu kullanıcıların ayrıca son üç ay içindeki tüm gönderilerinde en az 500 takipçiye ve toplamda en az 5 milyon organik gösterime sahip olması gerekiyor. Tabii Musk bir güncellemeyle yeni kurallar da getirdi.

Ne yazık ki, sosyal medya gönderilerinin bölücü kutuplaştırıcı, olumsuz olması veya yanlış bilgi içermesi durumunda viral olma ihtimali de artıyor. Elon Musk ise tam bu yüzden bu tür haberlere savaş açtı. Dolayısıyla, bugünden itibaren potansiyel Twitter / X reklam geliri kazancınızı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyorsanız, esasen bu tür içerik içeren paylaşımlar yapmamaya özen gösterin.