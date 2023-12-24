Twitter Çöküşü Çin'de Tartışma Yarattı

X (veya eski adıyla Twitter ) geçtiğimiz hafta dünya çapında kısa süreli bir kesinti yaşadı. Sosyal medya platformu Çin'de, yasaklı olmasına rağmen, beklenmedik etkiler yarattı. Çin'in yerli platformu Weibo'da tartışma konusu haline gelerek tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

Twitter çöküşü, Çin'in sosyal medyasında zirveye yerleşti

20 Aralık tarihinde Twitter'da erişim sorunları yaşandı. Dünya çapındaki kullanıcılar, yaklaşık iki saat boyunca siteye erişemediklerini ve ana sayfanın açılmadığını belirten şikayetlerde bulundu. Bu durumdan Çin'deki kullanıcılar da etkilenmiş gibi duruyor..

Kesinti, Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da önemli bir tartışma konusu haline geldi. "Twitter çöktü" etiketi bir numaralı trend konusu olurken, 190 milyondan fazla görüntüleme ve 100 binden fazla paylaşım yapıldı.

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Çin hükümetinin internet sansürü nedeniyle Twitter'ın 2009'dan beri ülkede yasak olduğu biliniyor. Bu yüzden Twitter çöküşünün Çin'de viral olması dikkate değer bir durum. Çinli kullanıcılar yıllardır sansürü aşmak için VPN uygulamalarına başvuruyor.

Weibo'daki tepkiler ise Twitter ve benzeri platformların Çin'de popüler olmaya devam ettiğini gösteriyor. Hatta bazı kullanıcılar, insanların resmi olarak erişemedikleri bir siteyle neden bu kadar çok ilgilendiklerini söyleyerek paylaşımlara karşılık verdi.

Twitter'a yönelik bu ilgi, Çinli platformlarla bazı tartışmalar yarattı. WeChat ve Weibo'nun ağır kontroller ve algoritmalara sahip olduğu biliniyor. Kullanıcılar ise Çin'in güvenlik duvarına karşı alternatif arıyor gibi görünüyor.

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