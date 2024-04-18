Üye Girişi
Haberler

Elon Musk, Vine İçin Anket Açtı!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk, Twitter'ı alıp X yaptıktan sonra sosyal medya platformunda her şeyin yapılabilmesi için sürekli yenilikler yapıyor. Her ne kadar buna rağmen sürekli kullanıcı kaybı yaşasa da Elon Musk, bu kötü gidişe Vine videoları ile dur diyeceğe benziyor.

Elon Musk, Twitter'ı alıp X yaptıktan sonra sosyal medya platformunda her şeyin yapılabilmesi için sürekli yenilikler yapıyor. Her ne kadar buna rağmen sürekli kullanıcı kaybı yaşasa da Elon Musk, bu kötü gidişe Vine videoları ile dur diyeceğe benziyor.

Elon Musk, Vine için anket açtı! Vine videoları için yeni umut

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde yani bundan iki yıl önce Vine için söz verdi. Aslında Musk'ın artık bu sözü çoktan unuttuğu düşünülüyordu. Ancak bugün X hesabı üzerinden açtığı anket ile uygulamanın hayranları da yeniden heyecanlanmaya başladı. Aslında Musk, bundan iki yıl önce de benzer bir anket açmıştı. Buna karşın bu anket uygulamanın hazır olduğu anlamına geliyor olabilir.

Musk, ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi diye basit soru sordu. Şimdiye kadar 900 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bildiğiniz gibi Elon Musk, bu tür anketlere oldukça önem veriyor. Hatta geçmişte Tesla hisseleri satma gibi ciddi kararları bile anket ile karar verdi. Bu anlamda anket sonuçları sonrası uygulama için yeni bir dönemin kapısı açılabilir.

Bring back Vine?

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2024

Bu ünlü kısa videolar sosyal medyaya sekiz yıl önce veda etti. Özellikle yeni nesil için çok anlam ifade etmese de bugün hala tanıdığımız birçok önemli komedyen Vine videoları ile üne kavuştu. Aykut Elmas, Halil Söyletmez ve Cem Gelinoğlu bunlardan yalnızca birkaç tanesi. Peki ama Vine tam olarak nasıl bir uygulamaydı?

Elon Musk doğruladı! X (Twitter), ücretli oluyor

Bugün için kısa TikTok videoları ve Instagram Reels'ler büyük talep görse de hepsinden önce Vine videoları vardı demek daha doğru. Twitter'ın 2012 yılında satın aldığı uygulama, 2013 yılında daha da popüler hale geldi. Kullanıcılara altı saniyelik Vine videoları çekme imkanı sunan platform, çok yaratıcı içeriklerin ortaya çıkmasını sağladı. Sosyal medyada yaratıcı kısa videoların önünü açan uygulama, 2016 yılında ise anlamsız bir şeklide kapandı.

Twitter uzun süre içeriklere ulaşmak için uygulamanın sitesini aktif tuttu. Buna göre kullanıcılar artık uygulamaya video yükleyemese de eski videolara ulaşabiliyordu. Ancak şu an site hala hayatta olsa da eski videolara artık ulaşmak mümkün değil.

Peki sizce Vine videoları geri gelmeli mi? Elon Musk sizce ne zaman TikTok rakibi uygulama için harekete geçecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Sosyal Medya Elon Musk Twitter Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title