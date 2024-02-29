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Elon Musk, X Spaces'e video desteği ekliyor

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Elon Musk, Twitter'ın sesli sohbet özelliği Spaces'e video özelliği getirmeyi planladığını açıkladı. X Spaces odalarında artık kamera açmak ve video ile konuşmak mümkün olacak.

Elon Musk, X için bir süredir beklenen video desteğini ekliyor. Sesli sohbet odaları Spaces için videolu konuşmanın mümkün olacağı belirtildi. Artık kullanıcılar istedikleri zamanlarda kameralarını açarak konuşabilecek.

X Spaces video desteği sunacak

Elon Musk, Twitter'ın sesli sohbet özelliği Spaces'e video özelliği getirmeyi planladığını açıklamıştı. Bazı kullanıcılar bu özelliğe erişebildiğine dair paylaşımlarda bulundu. X Spaces odalarında artık kamera açmak ve video ile konuşmak mümkün olacak.

BREAKING: Video Spaces are now live on ??

Here's how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU

— DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024

Geçtiğimiz aylarda bir Spaces oturumunda konuşan Musk, şirketin bu özelliğe video işlevi eklemek için çalıştığını söyledi. Video destekli Spaces odaları sayesinde konuşmaların daha interaktif olacağı belirtildi. Musk, diğer katılımcıların vücut dilini ve yüz ifadelerini görmenin sohbet odalarında önemli olduğunu söyledi.

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Kullanıcılar, istedikleri an kameralarını açıp kapatabilecek. Birden fazla konuşmacı olduğunda ise Google Meet'e benzer şekilde, konuşan kullanıcıya göre geçiş yapacak. Video, başka bir platforma ihtiyaç duymadan kullanıcılar ve dinleyiciler arasında daha fazla etkileşime olanak tanıyacak.

Bilmeyenler için X; ilk olarak 2021 yılında sesli oda hizmeti Clubhouse'a rakibi olarak Spaces'ı başlattı. Clubhouse günümüzde unutulmuş olsa da, Spaces'in kendine özgü bir kullanıcı tabanına sahip olduğnu söylemek mümkün.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda X, iOS uygulamasında passkey özelliğini erişime açtı. Bu, hesap şifresini kullanmak yerine biyometrik doğrulamayla uygulamaya giriş yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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