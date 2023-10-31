Dünyanın en büyük metin tabanlı sosyal medya platformu X'in (Twitter) güncel değeri ortaya çıktı

Elon Musk tarafından satın alınan X (Twitter), mali açıdan zor duruma düşerek değer kaybetti. Şirket çalışanlarını işten çıkardı ve ofislerini kapattı. Musk'ın açıklamasına göre X'in (Twitter) değeri 19 milyar dolar olarak belirlendi.

Dünyanın en büyük metin tabanlı sosyal medya platformu, geçen yıl ünlü iş insanı Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alındı. Bu platform, tahmin edebileceğiniz üzere o dönemdeki adı Twitter olan ancak Musk'ın kararıyla adı değiştirilen X.

Elon Musk'ın "Her şey uygulaması" hedefi kapsamında radikal kararlar ile önemli değişimlere giden platform, reklam verenlerinin önemli bir kısmını kaybetti. Bu da şirketi mali açıdan zor duruma düşürdü. Son olarak X 'in (Twitter) güncel değeri ortaya çıktı.

X (Twitter), resmen eridi: İşte güncel değeri

X (Twitter), mali açıdan zor duruma düşünce çalışanlarının önemli bir kısmını işten çıkarmak zorunda kaldı. Akabinde şirket, bazı ofislerini de kapattı. Bu zor durumdan tasarruf yoluna giderek kurtulmaya çalışan şirketin güncel değeri oldukça merak ediliyordu.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada X 'in (Twitter) değerinin platformu satın almak için ödediği 44 milyarın yarısından az olduğunu belirtmişti. Fakat ünlü iş insanı net bir rakam söylemekten kaçınmıştı.

Akıbeti belli oldu: Twitter kapatılıyor mu?

Fortune'un haberine göre Elon Musk, 30 Ekim Pazartesi günü şirket çalışanlarına hisse verdi. Musk, bu sırada X (Twitter) değerinin 19 milyar dolar olduğunu ve hisse fiyatının ise 45 dolar olduğunu söyledi. Bu iddia doğruysa, platform iş insanına satıldıktan sonra yüzde 55 değer kaybettiği anlamına geliyor.

Tabii bu durum ilerleyen dönemlerde değişebilir. Zira şirket, yeni para kazanma yöntemleri üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde birisinin reklamları ortadan kaldırdığı iki abonelik hizmetini kullanıcılara sundu.

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