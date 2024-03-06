Dünyanın en zengin insanları arasındaki rekabet sürüyor. Son olarak Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi büyük şirketlerde hissedar olan Elon Musk, uzun bir süredir elinde tuttuğu liderliği kaybetti. İşte dünyanın en zengin insanı…

Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı oldu

Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Öyle ki e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolardan fazla servetiyle zirveye adını yazdırdı.

Jeff Bezos kimdir?

1964'te ABD'nin New Mexico eyaletinde doğan Jeff Bezos, üniversitede elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi okudu. Mezun olduktan sonra finans alanında çalışmaya başlayan Bezos, 1990'lı yıllarda internetin hızla büyüdüğünü fark etti ve bir iş kurmaya karar verdi. Akabinde 1994 senesinde çevrim içi kitap mağazası fikriyle Amazon.com'u kurdu.

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Başlangıçta sadece kitap satışı yapılan Amazon'da daha sonrasında elektronik ürünler, oyuncak, yiyecek ve giysi gibi pek çok türde ürün de yer aldı. Böylelikle daha fazla kazanç sağlayan şirket, bulut bilişim tarafına da ciddi yatırımlar gerçekleştirdi.

Jeff Bezos, Amazon'dan kazandığı parayla Blue Origin adlı uzay araştırma şirketini de kurarak bir sektöre daha yatırım yaptı. Ünlü isim, 2021'de ise Amazon CEO'luğu görevinden ayrıldı. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturuyor. Aynı zamanda dünyanın en zengin insanı konumunda.

Dünyanın en zengin insanları şu şekilde sıralandı;

SıraKişiServeti 1Jeff Bezos200 milyar dolar2Elon Musk198 milyar dolar3Bernard Arnault197 milyar dolar4Mark Zuckerberg179 milyar dolar5Bill Gates150 milyar dolar6Steve Ballmer143 milyar dolar7Warren Buffett139 milyar dolar8Larry Ellison129 milyar dolar9Larry Page122 milyar dolar10Sergey Brin116 milyar dolar

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