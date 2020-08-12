Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı
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Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı

RUS turistlerin Türkiye tatili, 10 Ağustos itibarıyla yapılan charter seferlerle başladı.

Rus turistlerden 'Türkiye'yi seviyoruz' mesajı
12.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:09

RUS turistlerin Türkiye tatili, 10 Ağustos itibarıyla yapılan charter seferlerle başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin Rus turist, Antalya'ya geldi. İlk uçaklarla ulaştıkları kentte Kemer ilçesine gelen Rus turistler, Türkiye'yi sevdiklerini söyledi. 

Rusya ile uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla ilk charter seferleri ile Antalya Havalimanı'na inişler yapıldı. Uzun süredir Türkiye tatili için gün sayan Rus turistler de bu uçaklarla Antalya'ya gelerek, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkarmaya başladı. İlk uçuş seferiyle Ruslar için en önemli turizm destinasyonu olarak Kemer'e gelenlerin ilk izlenimleri ise her şeyin çok iyi ve güvenli olduğu yönünde oldu.

'BİZ ÇOK MUTLUYUZ AYNI SİZLER GİBİ'Türkiye'ye daha önce Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için 6 kez gelen Dimitri Gusev (46), "Çok fazla bekledik uçuşların açılmasını, Türkiye'ye gelmek için. Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu" dedi.'TÜRKİYE SENİ SEVİYORUZ'Rusya'nın başkenti Moskova'dan eşiyle daha önce 3 kez Türkiye'ye gelen Margarita Nemirovich (34), "Türkiye'nin bizim tatilimizde açılması bizleri mutlu etti. Uzun süre tatili bekledik ve çok hayal ettik. Buraya ilk uçakla geldiğimize mutlu olduk. Her şey çok hızlı tamamlandı havalimanında, otele geldik ve iyi ki de geldik. Hava çok sıcak ve buraya geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.Eşi Margarita ile tatile gelen Dimitri Lobov da "Biz çok önce tatilimizi planlamıştık Kemer ve Türkiye için. Uçuşlar açıldı ve buradayız. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz çok mutluyuz" dedi. Röportaj sırasında eşinin yanında bulunan Margarita Nemirovich, "Türkiye seni seviyoruz" mesajı da verdi.'HERKES TÜRKİYE'YE GELSİN'Rusya'nın Surgut şehrinden tatil için erkek arkadaşıyla Türkiye'ye gelen Valeria Osinceva, "Türkiye'ye ilk uçakla geldik. İkinci kez Türkiye'ye ve Kemer'e geliyorum. Burayı çok beğeniyorum. Burası çok güvenli bir yer ve hiçbir problem yok. Her şey çok güzel. Otel personeli çok ilgileniyor. Servis çok iyi. Herkes Türkiye'ye gelsin" dedi.'BURADA HERŞEY TEK KELİME İLE SÜPER'Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için ilk defa Türkiye'ye gelen Tatiana Kundina (50), "İlk uçuşla geldim buraya. Kemer'de hava çok güzel ve deniz mükemmel. Hayat güzel. Bir de şunu söylemek istiyorum hayat bir kere yaşanıyor. Bunu değerlendirmek lazım. Ben burada keyifliyim ve mükemmel her şey. Güneşten tuzlu denize, otelden personeline kadar her şey tek kelimeye süper. İnsanları ayırt etmiyorlar Rus veya değil. Herkes sadece tatilini yapıyor. Herkes birbiriyle konuşabiliyor süper bence" diye konuştu.'TÜM İŞLEMLER ÇOK HIZLI HALLEDİLDİ'İkinci kez Rusya'nın Voronij şehrinden Türkiye'ye tatil için ailesiyle gelen Natalia Perevalova (38), şunları söyledi:  "İlk uçuş günüyle geldik buraya, uzun süredir uçuşlarımız yoktu ve yollamıyorlardı hiçbir yere. Ama ağustos ayında açıldı. Uçuşumuz iyi geçti. Havalimanında da her şey çok hızlı yapıldı. Rahat bir şekilde hallettik ve çalışanlar da tüm işlemler de çok hızlı oldu. Otelde de yine resepsiyonda her şey hızlı bir şekilde yapıldı. Ateşimiz ölçüldü. Çantalarımız dezenfekte edildi. Burada inanın her şey çok güzel. Tatilimiz güzel geçiyor. Yani her şey çok iyi."'SEZON KASIM AYI SONUNA KADAR SÜREBİLİR'Türkiye'ye ilk gelen charter uçuşlarından 220 Rus turistin kendilerini tercih ettiğini söyleyen 5 yıldızlı otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, "Otelimizde Ukrayna, Belarus, Sırbistan, Bosna-Hersek, Türk ve Alman turistler zaten vardı ama Rusların gelmesi bizi mutlu etti. Zaten Kemer'de kapılarını açan ilk otellerden biriydik. Rusların en çok sevdiği turizm destinasyonu olan Kemer ilçesinde açık olan otellerin de kısa sürede yüksek doluluk oranlarını yakalayacağını düşünüyorum. İlk seferlerle gelen Rus misafirlerimizin bizi tercih etmeleri de bizleri çok mutlu etti. Herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece de sezonun kasım ayının son haftalarına kadar sarkacağını düşünmekteyim" dedi.

Öte yandan Rusya'dan Antalya'ya charter uçuşların başladığı 10 Ağustos gününden bu yana 178 uçakla yaklaşık 50 bin Rus turist geldi. Bu dönemde 90 uçakla da yaklaşık 20 bin Alman, Ukraynalı ve İngiliz turist Antalya'ya tatile geldi.


Kaynak: DHA

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