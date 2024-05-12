Mersin'de yağmur ve dolu etkili oldu, bahçeler zarar gördü

Mersin yağmur ve dolu etkili oldu, bahçeler zarar gördü

Türkiye'nin meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de yağmur etkili olurken, Erdemli ilçesinde bazı mahalleleri dolu vurdu bahçeler de zarar oluştu

MERSİN - Mersin'in genelinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olurken, Erdemli ilçesin de bir çok mahallede yağan dolu meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'de etkili oldu. Bir çok bölgede kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu. Bazı kırsal mahallelerde ise yağmurun ardından dolu yağdı. Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar, Batısandal, Yeniyurt,Kızılen ve Hacıalan mahallelerindeki bir çok meyve ve sebze bahçesi zaman zaman fındık büyüklüğünde etkili olan dolu nedeniyle zarar gördü. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu bölgeyi beyaza bürüdü. Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yarın bölgeye giderek ön hasar tespiti yapacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz haftada etkili olan dolu nedeniyle yine Esenpınar'ında aralarında bulunduğu 3 mahalle de bin 600 dekar meyve ve sebze bahçesi zarar görmüştü.