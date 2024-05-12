TOBB Erzurum İl Genç ve İl Kadın Girişimciler Kurulları İşbirliği Protokolü İmzaladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Genç ve İl Kadın Girişimciler Kurulları, ETSO, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve ATA Teknokent'le imzaladığı ortak işbirliği protokolü çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İmzalanan protokol kapsamında, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları, girişimcilik dersi alan İİBF öğrencileriyle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştılar.

Belirlenen program çerçevesinde 4 hafta boyunca İİBF öğrencilerinin girişimcilik derslerine girecek olan GGK Başkanı Suci ve KGK Başkanı Alioğulları, iş dünyasında girişimcilik adına yapılabilecek çalışmalardan hibe ve teşvik desteklerinden söz edecekler. - ERZURUM