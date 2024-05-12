Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Kapı kapıya devir çeviren drift araçları tozu dumana kattı, keskin virajlarda hızın doruklarındaki mücadeleler nefes kesti.

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından birçok sponsorun katkılarıyla düzenlenen, Apexmasters 2024 Türkiye Drift Şampiyonası Körfez ilçesindeki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yarış pistinde başladı. Sezonun ilk drift randevusunda profesyonel drift araçları kapı kapıya devir çevirdi. Duman dumana lastikler, keskin virajlar ve hızın doruklarındaki mücadeleler nefes kesti. Dirft sevenler ise unutulmaz anlar yaşadı.

"Yaşı yok cinsiyeti yok"

5 yıldır drift sporuyla ilgilendiği söyleyen Hande Tancar, "Bunun yaşı veyok cinsiyeti yok. Tamamen pilotaj ve teknik üzerine kurulu. Burada yarışmanız için çok antrenman yapmanız gerekiyor. Bunu herkes yapabilir. Türkiye'de imkanlar kısıtlı. Tüm gençleri ve kadınları pistlere davet ediyorum. Bu sokak sporu değil, profesyonel pistlerde yapılan bir spordur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ