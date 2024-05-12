Stuttgart'ta Genç Ar-Ge Direktörü Ali Adman'ın Başarısı

Kurulduğundan bu yana Bundesliga'da en iyi sezonunu geçiren Stuttgart'ta, genç Ar-Ge Direktörü Ali Adman, çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Adman'ın hayali bir gün Türkiye'de çalışmak.

Stuttgart'ın Gelişim Takip Departmanı'nın başında bulunan Adman, üç senelik çalışmasının meyvelerini toplamaya bu sezon başladı. Genç Ar-Ge direktörünün Stuttgart'a bu sene yaptığı ek çalışmalar başarının bir parçası oldu. Stadyum çim yapısını ve alt ve üst yapı sporcuların gelişimine katkı sağlayacak teknolojik çalışmalarını da sorumluluk üstlendi.

Bu sene Stuttgart evinde oynadığı maçlarda çim boyutunu üst bölümünü 2.7 cm olarak belirleyen Adman, sağlıklı hybrit çimin alt zemininde 17 cm uzunluğun olması gerektiğini belirtiyor. Stuttgart'ın seneye ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zeminin çimini şubat ayından bu yana kulübe bağlı ziraat ekibi ile birlikte planlayarak yeni sezona hazırlanıyor. Üst yapı ve altyapı futbolcuların sporcu veri gelişiminde de önemli rol oynayan Adman, bu konuda da çalışmalarını yürütüyor.

"Bir gün Türkiye'de çalışmak ve eğitime katkı sağlamak hayalim"

Ali Adman, vakti geldiğinde Türk futboluna hizmet etmeyi arzuladığını ve şimdiye kadar ki çalışmalarını, eğitimlerini yeni nesille aktarmak istediğini belirterek, hayalinin Türkiye'de çalışmak olduğunu ifade etti. - İSTANBUL