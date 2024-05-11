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Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Uşak'ta yapıldı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya 55 sporcu katıldı ve heyecan dolu anlar yaşandı.

- Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Uşak'ta yapıldı

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması gerçekleştirildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması bu sene Uşak'ın Eşme ilçesinde yapıldı. Yarışmaya 55 sporcu katılırken, Kemer Dağı'ndan yükselen sporcular Kemer mahallesinde bulunan pisti iniş yapmaya çalıştılar. Rekabetin ve dostluğu bir arada olduğu yarışmada vatandaşlar, heyecan ve adrenalin dolu anlara tanıklık etti.

Yarışmaları 12 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Eşme Uşak Ege Havacılık Spor Güncel Haberler

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