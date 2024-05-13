13 Mayıs az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Peki, 13 Mayıs az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DEPREM NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar deprem nerede oldu ya da deprem kaç büyüklüğünde oldu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Son depremlerin listesi şu şekilde: