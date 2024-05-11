Uşak'ta Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması Gerçekleştirildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması gerçekleştirildi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması bu sene Uşak'ın Eşme ilçesinde yapıldı. Yarışmaya 55 sporcu katılırken, Kemer Dağı'ndan yükselen sporcular Kemer mahallesinde bulunan pisti iniş yapmaya çalıştılar. Rekabetin ve dostluğu bir arada olduğu yarışmada vatandaşlar, heyecan ve adrenalin dolu anlara tanıklık etti.

Yarışmaları 12 Mart'ta sona erecek. - UŞAK