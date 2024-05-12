Türkiye Karate Takımları Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandı

Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin erkek kata takımı, altın, kadın kata takımı ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda kata kategorisindeki takım müsabakaları tamamlandı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı, finalde karşılaştığı İspanyol rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Damla Su Türemen, Damla Pelit ve Zehra Kaya'dan oluşan Kadın Kata Takımı ise Çekya ile yaptığı 3'üncülük maçını kazandı.