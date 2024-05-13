Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri mayıs ayı olmasına rağmen beyaza büründü.

Erzurum'un dünyaya ve Türkiye'ye açılan önemli kapılarından birisi olan 3 bin 125 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar eksik olmuyor. Birkaç gündür kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, Palandöken'de kendini zaman zaman kar yağışı olarak gösteriyor. Dünden bu yana devam eden yoğun yağış, sezonu kapatan Palandöken Kayak Merkezi'nin üst kısımlarını karla kapattı. - ERZURUM