Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Hafız Kal' yarışmasında birinci oldu

Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal" yarışmasının Türkiye finalinde, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birinci olmuştu. Vali Çiftçi yarışma süreci ve nasıl hazırlandığına dair bir paylaşım yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlara yönelik düzenlenen "Hafız Kal" yarışması 30 cüz, 15 cüz ve 5 cüz olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Düzenlenen ve bölge yarışmaları tamamlanan "Hafız Kal" yarışmasının Türkiye Finali Erzincan'da Müftülük Konferans Salonu'nda yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 30 yaşın üzerinde olma şartının yeterli olduğu yarışmaya katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 09 Mayıs 2024 Perşembe günü Erzincan'da düzenlenen yarışmada 15 cüz (300 sayfa) kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Evvela Yüce Rabbime, bana şimdiye kadar nice ikramlarda, ihsanlarda, lütuflarda bulunduğu için çok şükrediyorum. Böyle bir yarışma düzenlendiğini 2024 yılı ocak ayının ilk haftasında öğrendim. İsteyen 5 cüz, 15 cüz veya 30 cüz üzerinden başvuru yapabiliyordu; müracaatlar 2 Şubat 2024 tarihinde sona erdi, ben hazırlık süresinin kısa olmasından dolayı 1-15. cüzlerden (300 sayfa) yarışma için başvurumu yaptım. İlçe yarışmaları şubatta, il yarışmaları martta, bölge yarışmaları nisanda yapıldı ve Türkiye finalleri mayıs ayında planlanmıştı." dedi.

"İsmail Ketenci Hoca'nın emeği çok"

Erzincan'da yapılan Türkiye finallerine çok iyi hazırlandığını, sabah erken vakitlerde, akşam işten geldikten sonra geç vakitlerde ve hafta sonları sıkı bir şekilde çalıştığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü, "Zaten 41 yıldan bugüne kadar, her gün 1 saat Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırıyorum, sabah işe gitmeden önce düzenli olarak 5 sayfa metin, 5 sayfa da meal okuyorum. Ancak bu yarışma vesilesiyle ocak ayından yarışma tarihine kadar her gün önce 10 sayfa, sonra 1 cüz (20 sayfa), daha sonra 2 cüz (40 sayfa) ve nihayet 3 cüz (60 sayfa) günlük pekiştirme yaptım, iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Dolayısıyla Perşembe günü elde ettiğim derecenin ardında, 41 yıllık bir emek ve gayret var, yarışmadan önceki son günlerde yaptığım yoğun çalışmaların ve hazırlıkların ciddi bir katkısı var. Allah ömür ve izin verirse, seneye Kur'an'ın tamamından (600 sayfa) yarışmalara iştirak edeceğim inşaAllah, ben bu tür yarışmaların faydalı olduğunu, teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve tüm emeği geçenlere böyle bir yarışma tertipledikleri için çok teşekkür ediyorum, çok hayırlı bir projeye imza attılar. Ayrıca üzerimde büyük emeği ve hakkı olan, 2018 yılında rahmet-i rahmana kavuşan merhüm ve mağfur İsmail Ketenci Hocamı da rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, makamı, mekanı cennet olsun, derecesi ali olsun. Bir de medyün-u şükran olduğum Muhterem Cumhurbaşkanımız var, Allah Zat-ı Devletlerinden ebeden razı olsun, sayelerinde ülkemiz sessiz bir devrim yaşadı, "nereden nereye" diyebileceğimiz gelişmeler Türkiye'de gerçekleşti, yaşandı, ülkemiz sıkıntılı dönemlerin ardından günbegün normalleşti, ben de böyle bir yarışmaya girebildim çok şükür. Durum bundan ibarettir, vesselam." - ERZURUM