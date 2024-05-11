Gaziantep'te genç girişimcilere finansal okur yazarlığı semineri düzenlendi

Gaziantep'te genç girişimcilere yönelik finansal okur yazarlığı semineri düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından organize edilen etkinlikte, Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran bir sunum yaptı.

Başaran sunumunda, katılımcılara bütçe ve yatarım yönetimi, mali koşulları kontrol altına alma, tasarruf, enflasyonist ortamda alınması gereken tedbirler gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer, finansal okuryazarlığın artık vazgeçilemez hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Veri çağına girmiş olmamızın ve her şeye kolay yoldan ulaşabilmemizin büyük avantajlarının yanında dezavantajlarını da yaşıyoruz. Veri kirliliğinin getirdiği sorunlarla beraber verinin ulaşılabilirliği beraberinde rekabeti de artırdı. Her geçen gün rekabet artıyor. 15-20 sene önce finansal okuryazarlık diye bir derdimiz yokken şimdi vazgeçilmez hale geldi. Teknoloji geliştikçe daha iyi bir analizci ve verileri okurken bilinçli olmazsak içinde bulunduğumuz veri çağı, avantajdan çok dezavantaja dönüşecek."