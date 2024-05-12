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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu?

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Dün gece Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara'da deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri araştırılıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremler yanında zaman zaman tedirgin edici büyüklükte depremler de yaşanabiliyor. 12 Mayıs tarihli deprem bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesine bakılabilir.

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

06:35:47 - KARAMAN (KARAMAN) - Büyüklük: 3.6

06:27:39 - KARABACAK-DARENDE (MALATYA) - Büyüklük: 23.2

06:17:45 - HACIBEYLI-KOZAN (ADANA) - Büyüklük: 3.5

05:58:16 - KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) - Büyüklük: 9.8

05:57:58 - GUVELOGLU-YUREGIR (ADANA) - Büyüklük: 20.7

05:57:47 - CAPAK-ZILE (TOKAT) - Büyüklük: 23.8

05:36:29 - CIMBILLI-(BURDUR) - Büyüklük: 5.0

04:51:19 - KARABUK-KULUNCAK (MALATYA) - Büyüklük: 9.4

04:35:50 - EGE DENIZI - Büyüklük: 7.8

04:15:41 - GIRIT ADASI (AKDENIZ) - Büyüklük: 7.6

04:07:43 - SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) - Büyüklük: 16.2

04:04:49 - ORENYAKA-KEBAN (ELAZIG) - Büyüklük: 3.8

03:51:24 - MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) - Büyüklük: 8.0

03:11:37 - EGE DENIZI - Büyüklük: 6.7

02:48:53 - MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) - Büyüklük: 6.5

02:37:26 - KUSCU-KEBAN (ELAZIG) - Büyüklük: 1.8

02:35:27 - SINDIRGI (BALIKESIR) - Büyüklük: 13.9

02:35:17 - BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 7.7

02:30:40 - INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 20.0

02:15:40 - TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) - Büyüklük: 9.3

Emir Ceran
Emir Ceran
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