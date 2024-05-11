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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Engelliler Farkındalık Haftası'nda konuştu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 'Lider Ülke, Engelsiz Türkiye' programında yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, özel bireyleri arkada bırakmadan birlikte ilerlemeye mecbur olduklarını söyledi.

'Lider Ülke, Engelsiz Türkiye' programında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "İnanarak ve farkında olarak ifade ediyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle hiçbir özel bireyinizi arkamızda bırakmadan, birlikte ilerlemeye mecburuz" dedi.

MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Birimi tarafından 10-16 Mayıs 'Engelliler Farkındalık Haftası' kapsamında, partinin genel merkezinde 'Lider Ülke, Engelsiz Türkiye' temalı program düzenlendi. Programa; MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul'un yanı sıra, özel gereksinimli bireyler ve onların aileleri, milletvekilleri ve partililer katıldı. Programda Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) korosu sahneye çıktı ve katılımcılara konser verdi.

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, 1981 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10-16 Mayıs tarihlerinin 'Engelliler Farkındalık Haftası' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle özel bireylerimizin farkındalık haftası içinde sizlerin sorunlarına dikkat çekmek, bu konuda siyasal ve toplumsal farkındalığı arttırmak istiyoruz. Sizleri daha iyi anlayabilmek ve her birinizin toplumsal yaşama en üst düzeyde katılımlarınızı sağlamanın önemli olacağına inanıyorum. Verilere göre nüfusumuzun yüzde 12.5'i bir ifadeyle 8 kişiden 1'inin özel birey olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede bu konu hakkındaki farkındalık ve duyarlılık birkaçımızın değil hepimizin hassasiyeti olmalıdır. Yılın bir gününde veya bir haftasında değil hayatımızın her anında özel bireylerimizi hatırlamayı ve yapılan her işte ve konulan her tuğlada sizleri dikkate alan duyarlı bir millet olarak hareket etmeyi ülkümüz olarak değerlendiriyoruz. İnanarak ve farkında olarak ifade ediyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle hiçbir özel bireyinizi arkamızda bırakmadan, birlikte ilerlemeye mecburuz. Hayat, birlik, beraberlik, sevgi ve saygı ve farkındalıklarımıza göstereceğimiz hassasiyetlerle güzelleşecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her soruna çözüm üretmeye çalışıyor ve samimiyetle her vatandaşımızın yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda katılımcılara hediye takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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