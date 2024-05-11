NANNİNG, 1 1 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'nin Çin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 9 Mayıs'ta Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen Çin (Guangxi) - Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Ticaretin Geliştirilmesi Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Türkiye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni güçlü şekilde destekliyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Orta Koridor projesiyle doğal şekilde uyumlu ve bir kez daha Çin'le Avrupa'yı ve ötesini birbirini bağlayan etkin ve modern bir güzergah yaratacaktır" dedi.

Asya kıtasının doğu ve batı uçlarındaki Çin ve Türkiye, antik İpek Yolu ve Deniz İpek Yolu'nun başlangıç ve bitiş noktalarında bulunuyor ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin de doğal ortakları konumunda. Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesine kara ve deniz yoluyla bitişik tek eyaleti olan Guangxi, Çin'in güneybatısında en uygun deniz yoluna sahip eyalet. Guangxi, antik dönemde Deniz İpek Yolu'nun başlangıç limanı konumundaydı. Günümüzdeyse "Bir Kuşak" ve "Bir Yol" için bir kesişme noktası.

Musa, dinamik ve genç nüfusu, sağlam altyapısı ve lojistik tesisleri, güçlü üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin Çin'le işbirliği konusunda sınırsız ekonomik ve ticari işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Günümüzde Türkiye-Çin ilişkilerinin sağlam bir zeminde gelişmeye devam ettiğini kaydeden büyükelçi, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 40 kat artarak 2023'te yaklaşık 48 milyar dolara ulaştığını ve rekor kırdığını söyledi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) ve Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosluğu tarafından desteklenen tanıtım etkinliği, Guangxi ile Türkiye arasında ekonomi ve ticaret alanındaki anlayışı artırmayı ve alışveriş ile işbirliğini daha da genişletmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğundan yetkililer, 50'den fazla Guangxili iş temsilcisiyle lojistik, ticaret, teknoloji, bilişim teknolojisi, otomobil, yeni malzemeler ve diğer alanlarda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Türkiye'deki ticaret ve yatırım fırsatları ve Türkiye ile Çin arasında ikili ticaret konusunda da özel sunumlar yapıldı.

Çin'deki Türk diplomatlar ve konsolosluk yetkilerinin Türkiye'deki ticaret ve yatırım fırsatları konusundaki tanıtımlarını dinleyen Çinli katılımcılar, Türkiye'nin coğrafyası, ekonomisi ve kültürünü daha iyi anlamaya başladıklarını ifade etti. Birçok Çinli ticari kuruluş temsilcisi, Türkiye'de yatırım konusunda işbirliğine yönelik büyük beklentilerinin olduğunu belirtti.

SAIC-GM-Wuling Otomobil Limited Şirketi, son yıllarda otomobil ihracatını güçlü şekilde teşvik ederek sürekli şekilde dış piyasalara açılıyor, ancak Orta Asya pazarında henüz fazla ilerleme kaydedemedi. Bu yıl Orta Asya iş ekibi kuran şirket, tüm Orta Asya pazarında daha iyi bir genişleme sağlamayı umuyor.

SAIC-GM-Wuling Otomobil Limited Şirketi'nde dış pazarlar bölümü satış yöneticisi olan Ma Chao, "Kuşak ve Yol üzerinde bulunan Türkiye, şirketimizin genişlemesi için iyi bir stratejik başlangıç noktası olabilir" dedi. Şirketin gelecekte yeni enerjili araç sektöründe işbirliği konuları bulmak ve işbirliği fırsatları oluşturmak için Türk işletmelerle irtibata geçmeyi umduğunu belirten Ma, Türkiye'nin yerel yeni enerjinin uygulanmasında gelecekte daha fazla politika desteği sağlamasını ve daha iyi tercihli politikalarla daha fazla fırsat sunmasını beklediklerini ifade etti.

Son yıllarda açılım yapmayı hedefleyen, Guangxi Ai Ge Gongfang Home Limited Şirketi de Güneydoğu Asya'da ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ülkelerinde toplantı ve iş fırsatları arayışında. Güneydoğu Asya'nın çokuluslu pazarlarında işlerini genişletmek isteyen satıcılar da mevcut. Türkiye'nin Çin'le ticarete yönelik büyük politika desteğinin olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Liu Wei, şirketin bir sonraki aşamada özelleştirilmiş yurtiçi sektör politikaları ve ilgili finansal ve lojistik politika desteği gibi konular da dahil olmak üzere ilgili yönetmelikleri daha ayrıntılı anlamak amacıyla Türk tarafıyla daha yakın görüşmeler ve toplantılar düzenleyeceğini söyledi.

Avrasya kıtasını birbirine bağlayan coğrafi ve kültürel bir köprü işlevi gören ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ilk destekleyen ülkelerden olan Türkiye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin vazgeçilmez ortaklarından biri. Çin ve Türkiye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Türkiye'nin Orta Koridor planı arasındaki sinerjiyi aktif şekilde destekliyor.

Musa, Çin'le Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimine yönelik potansiyelin çok büyük olduğuna inandığını belirtti. Aralarında birçok alanda güçlü ortaklıklar olan Türkiye ve Çin'in büyük fırsatlara sahip olduğunu kaydeden büyükelçi, yüksek teknoloji yatırımları, tarım ihracatı, sivil havacılık ve turizmin, iki ülke arasında işbirliğinin derinleştirilebileceği alanlar olarak öne çıktığını kaydetti.

CCPIT Guangxi Komitesi Başkanı Yang Yanyan, son yıllarda Çin'le Türkiye arasındaki pragmatik işbirliği seviyesinin sürekli artış kaydettiğini söyledi. Çin'in, Türkiye'nin Asya'daki en büyük ve dünyadaki üçüncü en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Yang, sanayi ve tedarik zincirlerinin güçlü entegrasyonuyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ölçeğinin hızla arttığını, birçok alanda genişleyip birçok şekilde gelişme sergileyerek kayda değer sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti.

Guangxi ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari alışveriş ve işbirliğini teşvik amacıyla düzenlenen tanıtım konferansı öncesinde Türkiye'nin Çin'deki diplomatik misyonlarında görevli personel, Guangxi Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Nanning alanını, Beş Görüntü Planlama Salonu sergisini, Çin-ASEAN Enformasyon Limanı Limited Şirketi ve Çin-ASEAN Özel Ürünler Toplanma Merkezi'ni ziyaret etti.

Yang, Çin'in en dinamik ve potansiyele sahip bölgelerinden biri olan Guangxi'nin yurtiçi ve uluslararası ikili döngü piyasa operasyonu için uygun bir yer inşasına yönelik çabalarını hızlandırdığını belirtti. Yang, bu fırsattan yararlanarak yüksek kaliteli "Kuşak ve Yol" inşa etmek, endüstriyel işbirliğini ortaklaşa teşvik etmek ve Guangxi ile Türkiye arasındaki daha geniş ve daha derin ekonomik ve ticari işbirliğini desteklemek üzere Türkiye'yle el ele vermeye istekli olduklarını söyledi.