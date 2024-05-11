Erzurumlu gazeteci Hikmet Gür Türkiye'de hayatını kaybetti

Erzurumlu gazeteci Hikmet Gür Hollanda'dan geldiği Türkiye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hollanda'da yaklaşık 20 yıldır gurbetçilerin sesi olan ve sosyal medya gazetecilik yapan Hikmet Gür (62), tatil için geldiği Bursa'da önceki gün kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Gür'ün cenazesi, Erzurum'a bağlı Oltu ilçesi Güllüce Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Yakınlarından helallik alınan 4 çocuk babası Hikmet Gür, ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Gazeteci Gür'ün ölümü yakınları ve sevenlerini derinden üzdü. - ERZURUM