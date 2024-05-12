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Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli?

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Türkiye'nin uluslararası arenada başarıları ile tanınan okçu Mete Gazoz hakkında merak edilenler. Mete Gazoz, genç yaşına rağmen birçok başarıya imza atmış yetenekli bir sporcu. Kendisi hakkında en çok merak edilenler arasında ise yaşının yanı sıra nereli olduğu bilgisi bulunuyor.

Dünya Okçuluk Şampiyonu Mete Gazoz, ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen başarılı bir kariyere sahip olan Gazoz, okçuluk alanında uluslararası alanda birçok başarıya imza atıyor. Mete Gazoz'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli?

METE GAZOZ KİMDİR?

1999 yılında Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

Okçulukta ilk uluslararası başarısı, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanmasıdır.Gazoz, Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

AVRUPA ŞAMPİYONU

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı. Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı. Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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