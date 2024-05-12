Uşak'ta Yamaç Paraşütü Yarışması Tamamlandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Ege Bölgesi Hedef Yarışması tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uşak Sportif Havacılık Kulübü öncülüğünde düzenlenen organizasyona katılan 55 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

İlçedeki 400 metre yükseklikteki Kemer Dağı'ndan atlayan sporcular, Kemer Mahallesi'nde belirlenen alana iniş yaptı.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından sporcular gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bazı sporcular paraşütte Türk bayrağı açarken, bir sporcu da uçuş sırasında paraşüte bağlı "Vatanın her yerinde, milletin emrinde. Jandarma 185 yaşında" yazılı pankart açtı.

Düzenlenen ödül töreninde, Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Eşme Kaymakamı Selin Sarı, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser tarafından dereceye girenlere madalyaları verildi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, yapılan incelemelerde Kemer Dağı'ndaki hava şartlarının yılın 260 günü hava sporlarına uygun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Organizasyonun bu yıl ilk kez gerçekleştirildiğini aktaran Ergün, "İnşallah bundan sonraki süreçte uluslararası boyutta olacak şekilde Uşak'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz daha fazla yarışmanın gerçekleştirilmesi için gayret göstereceğiz. Burada yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.