Çankırı'da Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası Başladı

Çankırı'da düzenlenen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı.

Orhan Saka Spor Salonu'nda 17 ilden 265 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona için düzenlenen seremonide, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, burada yaptığı konuşmada, sorunsuz bir şampiyona geçirme temennisinde bulunarak, sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

Açılış törenine Vali Mustafa Fırat Taşolar ile eşi Didem Taşolar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyon, yarın sona erecek.