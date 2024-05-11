Trabzonspor Divan Başkanı: Trabzonspor felsefesinde intikam duygusu yok

Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzon spor felsefesinde intikam duygusu olmadığını belirterek, "Hepimiz Türk futboluna, Trabzon futboluna hizmet ediyoruz. Bunun için sahada oynanan oyuna odaklanarak saha dışına çıkmamaya gayret göstermeliyiz." dedi.

Ören, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 4 büyük kulüpten birisi olan Trabzon spor'un her sezona başlarken hedefinin şampiyonluk öncelikli olmak üzere, Türkiye Kupasını kazanmak ve ülkeyi en güzel şekilde temsil etmek için Avrupa Kupaları'ndan birine katılmak olduğunu ifade etti.

Gelinen noktada ellerinde Türkiye Kupası ile lig üçüncülüğü ve Avrupa Kupaları'na katılma hedefi kaldığını anlatan Ören, "Kupada Beşiktaş ile final maçı oynayacağız. İnancımız odur ki hem lig üçüncülüğü hem de kupaya çok yakınız ve bunu da başaracağız. Teknik kadro ve futbolcuların bu konuda arzu ettiği çabaları göstereceğine güveniyoruz." diye konuştu.

"Sporun ruhu birleştiricidir, barıştır, kardeşliktir"

Trabzon spor'un, Avrupa'nın önde gelen şehir takımlarından biri olduğunun altını çizen Ören, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin dünya ile yarışan yüzüyüz. Tıpkı 8'inci şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi, şehir olarak her türlü güzelliğimizde tribünlerdeki renkli, anlamlı koreografilerimizle ve tezahüratlarımızla Türkiye'ye örnek olmalıyız. Özetle, spor ruhu böyle güzelliklerle dolu bir şehirde bizim spor gündemimiz her zaman güzel olmalıdır. Bu açıdan rakiplerimizi değerli kılarak, önemseyerek, yenilenin yenene saygı duyduğu anlayışı ortaya koymamız lazım. Spor paydaşları olarak müsabaka öncesi ve sonrası konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü sporun ruhu birleştiricidir, barıştır, kardeşliktir. Trabzonspor felsefesinde intikam duygusu yoktur. Hepimiz Türk futboluna, Trabzon futboluna hizmet ediyoruz. Bunun için sahada oynanan oyuna odaklanarak saha dışına çıkmamaya gayret göstermeliyiz."

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki gelişmelerin kendilerini üzdüğünü dile getiren Ören, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu maçın sonunda sadece Trabzonspor'a değil, kentimiz insanına inanılmaz saldırılar olmuştur. Bu bakımdan bizler olayları, bu şehre yapılan algı yönetimini iyi değerlendirip ona göre tavır almalıyız. Öncelikle bu takımla özdeşleşen taraftarlarımızın artık Trabzonspor'a zarar getirecek olayların içerisinde olmamasını ve özellikle İstanbul takımlarına malzeme vermemesini gönülden arzu ediyorum. Zira, Fenerbahçe maçı camiamıza hem maddi hem manevi olarak zarar vermiştir. Unutmayalım ki Trabzonspor sevgimiz ve bordo-mavi renk aşkımız kulübümüze zarar vermediği sürece değerlidir."

Ören, büyük hedefler peşinde koşmanın büyük harcamalar gerektirdiğine işaret ederek, birbiriyle her daim yarışan 4 büyükler arasında ekonomik anlamda en az geliri olan takımın Trabzonspor olduğuna dikkati çekti.

"Unutulmamalıdır ki Trabzonspor tüketen değil, üreten bir kulüptür"

Trabzonspor'un yıllarca elde ettiği büyük başarıların ardından büyük paralarla değil, altyapıya verilen önemin ardından toplanan meyvelerle var olduğunu vurgulayan Ören, şunları kaydetti:

"Fakat son yıllarda kulübümüzün altyapısında gerekli önemin verilmemesiyle verim oldukça azalmış ve dışa bağımlılık transferleri artmıştır. Bu durum sonucunda borç miktarı da net ve kaygı verici şekilde ortadadır. Unutulmamalıdır ki Trabzonspor tüketen değil, üreten bir kulüptür. Altyapımıza gereken önem verilirse, geçmiş dönemlerdeki katkıyı sağlarsak sorunun çözümü çok daha kolay olacaktır. Bu anlamda bazı çalışmaların yapılmasını destekliyoruz, yapıldığını da biliyoruz ancak sonuç alınma aşamasına henüz gelinmemiştir. Sabır ve düzenli çalışmalar sonucu bu sorunların aşılacağı inancı da tamdır bizde. Aksi takdirde yapılan ve yapılacak harcamaların Trabzonspor'u soktuğu ekonomik darboğazı görmezden gelemeyiz."

Ören, kulübün mali durumunun kendilerini düşündürdüğünü belirterek, "Bu ekonomik ortamda kendi durumumuza baktığımızda, Türkiye ekonomisinin de ortada olduğu göz önünde tutularak, kredi faiz yükünün çok artması, döviz kurunun bir hayli yükselmesi sıkıntımızı daha da artırmış bulunuyor. Her ne kadar Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetimi bu hayati sorunu gidermek için canla başla çalışsa da bu borcun altından kalkmak bir hayli güç görünüyor. Ancak borcu azaltmak için de yoğun bir çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Umuyoruz ki bu anlamdaki çabaların meyvelerini yakın gelecekte alırız." dedi.

Yönetim kurulundan, Trabzon dışındaki Trabzonsporluları da kucaklamasını beklediklerini ifade eden Ören, "Özellikle Trabzonspor'a hizmeti geçen ve bugün yaş alan divan kurulu üyelerimizin, futbolcularımızın ikametgahlarıyla tespit edilmek kaydıyla kucaklanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

???????Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise bordo-mavili takımın İstanbul'da "Kartal" adıyla bilinen arazisine ilişkin sürecin hızlanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettiğini anlatarak, "Takip ediyoruz, inşallah en kısa zamanda neticelenir. Kulübümüzün ekonomisi noktasında ciddi bir kazanç olur." ifadelerini kullandı.

Kulübün borcunun 4 milyar 486 milyon lira açıklandığı genel kurula, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.