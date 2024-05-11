Trabzonspor Basketbol A Takımı Kahramanmaraş Gençlikspor'u farklı mağlup etti

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu rövanş maçında sahasında Kahramanmaraş Gençlikspor'u 122-61 mağlup etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot 19-19 berabere tamamlandı.

Bordo-mavililer, ikinci periyotta 45 sayı daha yaparak devreye 64-27 önde girdi.

Karadeniz ekibi üçüncü periyodu 99-36 önde bitirirken, maçın son periyodunda ise 23 sayı daha atarak karşılaşmayı 122-61 galip tamamladı.

Bu sonuçlara göre 2. play-off turuna kalan bordo-mavili ekibin rakibi Gaziantep Belediyesi oldu.

2. play-off eleme turunun ilk maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.