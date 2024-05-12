İzmir'de Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası İzmir'de sona erdi.

Halkapınar Spor Salonu'nda 21 ilden 560 eskrimcinin katıldığı ve dün başlayan organizasyonda bugün 3 kategoride dereceye girenler belirlendi.

Bugünkü kategorilerde 12 yaş altı kızlarda Didem Güner, 10 yaş altı erkeklerde Deniz Yavuz 14 yaş altı erkeklerde ise Ziya Arda Osmanağaoğlu ilk sırada yer aldı.