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İzmir'de Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

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Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi. 21 ilden 560 eskrimcinin katıldığı organizasyonda bugün 3 kategoride dereceye girenler belirlendi. Didem Güner, Deniz Yavuz ve Ziya Arda Osmanağaoğlu birincilik elde etti.

Eskrimde 10-12 ve 14 yaş altı Kılıç Türkiye Şampiyonası İzmir'de sona erdi.

Halkapınar Spor Salonu'nda 21 ilden 560 eskrimcinin katıldığı ve dün başlayan organizasyonda bugün 3 kategoride dereceye girenler belirlendi.

Bugünkü kategorilerde 12 yaş altı kızlarda Didem Güner, 10 yaş altı erkeklerde Deniz Yavuz 14 yaş altı erkeklerde ise Ziya Arda Osmanağaoğlu ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

Didem Güner Türkiye İzmir Spor Güncel Haberler

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