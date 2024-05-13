Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Ozoda Parpibayeva ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Ozoda Parpibayeva ile görüştü.

Göktaş, Asya Kadın Forumu'na katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bakan Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Parpibayeva ile bir araya geldi.

Kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Türkiye ve Özbekistan arasında imzalanması planlanan aile ve kadın alanındaki mutabakatın da ele alındığı bildirildi.