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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Ozoda Parpibayeva ile görüştü

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Bakan Göktaş, Asya Kadın Forumu'na katılmak üzere Semerkant'a geldi ve Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Parpibayeva ile bir araya geldi. Görüşmede, kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konuları ele alındı ve Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanması planlanan aile ve kadın alanındaki mutabakat da görüşüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Ozoda Parpibayeva ile görüştü.

Göktaş, Asya Kadın Forumu'na katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bakan Göktaş, Özbekistan Aile ve Kadın Komitesi Başkanı Parpibayeva ile bir araya geldi.

Kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Türkiye ve Özbekistan arasında imzalanması planlanan aile ve kadın alanındaki mutabakatın da ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Özbekistan Türkiye Çocuk Politika Güncel Haberler

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