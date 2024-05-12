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TOBB Heyeti Kolombiya'ya Ziyarette Bulundu

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Amerika Kıtası Zirvesi'ne katılmak üzere Kolombiya'ya ziyarette bulundu. Zirveye dünya çapında 34 ticaret odası ile 35 ülkeden toplam 68 temsilci katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti, Dünya Odalar Federasyonu (World Chamber Federation-WCF) Amerika Kıtası Zirvesi'ne katılmak üzere Kolombiya'ya ziyarette bulundu.

Bogota Ticaret Odası ve WCF Amerika Kıtası ev sahipliğinde düzenlenen zirve 2 gün sürdü.

Bogota Ticaret Odasının internet sitesindeki açıklamaya göre, zirveye dünya çapında 34 ticaret odası ile 35 ülkeden toplam 68 temsilci katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya'ya Türk iş dünyasını temsilen çok sayıda iş insanı ile geldiklerini söyledi.

Zirvenin önemine değinen Ülken, "Dünya Odalar Federasyonunun başkanlığı, geçen yıl son derece çetin geçen bir seçim sonucunda TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu başkanlığa seçildi. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Hisarcıklıoğlu'nun aynı zamanda burada başkan olması çok büyük bir başarı. Ülkemizin dünya ticaretinden alacağı pay anlamında da çok kıymetli." diye konuştu.

"Lobi faaliyetleri yürütüyoruz"

Ülken, yurt dışında ihracat yapan iki milyon üyeyi temsil ettiklerini dile getirerek, "Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak tüm dünyada işlerinin kolaylaşması ve ülkemizin ihracat kapasitesini aynı zamanda dünyadaki dış ticaret hacminden alabileceği payın mümkün olduğunca maksimize edilmesi yönünde lobi faaliyetleri yapıyoruz." dedi.

Ülken, zirvede genel kurulun açılış konuşmasını, gribal enfeksiyon nedeniyle etkinliğe katılamayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun video konferans aracılığıyla yaptığını belirtti.

Heyet, Bilim Teknoloji ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Laurido ile görüştü

TOBB heyeti, Kolombiya ziyareti kapsamında, Bilim Teknoloji ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Ana Lucia Caicedo Laurido ile bir araya geldi.

Heyet, Kolombiya ziyaretinin 2. gününde de Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'u makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Kolombiya Türkiye Dünya Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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