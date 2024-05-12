Bilecikli Sporcu Ecrin Benlioğlu Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Yarışmaya Hak Kazandı

Bilecikli sporcu Ecrin Benlioğlu büyük bir başarıya imza atarak, Yıldızlar Avrupa Kupası'nda yarışmaya hak kazandı.

Ordu'da düzenlenen, 69 ilden bin 129 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Ecrin Benlioğlu başarıya imza attı. 52 kilogramda yarışan Ecrin Benlioğlu Türkiye 3.'cüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bilecikli sporcu Ecrin Benlioğlu Türkiye'de gerçekleşecek Yıldızlar Avrupa Kupası'nda yarışmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü Serkan Can'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK