Düzce'de Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali Gerçekleştirildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali, Düzce'de düzenlendi. Turnuvaya 8 ilden 60 sporcu katıldı ve dereceye giren takımlar belirlendi. Türkiye Finalleri ise Düzce'de yapılacak.
DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finaline Düzce ev sahipliği yaptı.
Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finaline 8 ilden 60 sporcu katıldı. Turnuvada Erkeklerde Sakarya birinci, Kırklareli ikinci, İstanbul üçüncü, Kocaeli dördüncü olurken kızlarda Düzce birinci, Kırklareli ikinci, İstanbul üçüncü ve Kocaeli dördüncü oldu.
Türkiye Finallerine de Düzce 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. - DÜZCE