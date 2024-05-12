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Modifiyeli Araç Tutkunları Gaziantep'te Buluştu

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Türkiye'nin farklı illerindeki modifiyeli araç tutkunları, Gaziantep'te düzenlenen Auto&Driffest festivalinde bir araya geldi. Festivalde araç sahipleri birbirleriyle tanışarak ses sistemlerini tanıttı ve performans gösterileri gerçekleştirdi. Ralli pilotu Burcu Çetinkaya ve diğer katılımcılar tarafından drift gösterisi yapıldı. Çetinkaya, Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e teşekkür etti.

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiyeli araç tutkunları, "Auto&Driffest" festivali çerçevesinde Gaziantep'te buluştu.

Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen festivale, modifiyeli ve görseli güzel yaklaşık 200 araç katıldı.

Festivalde birbirleriyle tanışan modifiyeli araç tutkunları, ses sistemlerini tanıttı, performanslarıyla eğlendi.

Daha sonra ralli pilotu Burcu Çetinkaya ve diğer katılımcılar tarafından drift gösterisi yapıldı.

Burcu Çetinkaya, AA muhabirine, kendilerini misafir eden Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e teşekkür etti.

Çetinkaya, "Benim için burada olmak çok keyifli. Otomobili benimle paylaşan Örge Pamukçu'ya da teşekkür ederim. Burada gerçekten çok keyifli birliktelik yapıyoruz. Seyircilerin ilgisi var. Sürekli fotoğraf çektiriyorlar. Sürekli alkışlıyor ve iyi takip ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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