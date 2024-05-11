Mersin Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Basketbol'u Yendi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Mersin ekibi 19-14 önde tamamlarken, konuk ekip Gaziantep Basketbol devreye 37-36 önde girdi.
Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü periyot 58-58'lik beraberlikle bitti. Son periyotta taraftar desteğini de alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin üçüncü mücadelesi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.