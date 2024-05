Anneler Günü'nde Eskişehir'deki Çiçekçilerde Yoğunluk

12 Mayıs Anneler Günü olması vesilesiyle Eskişehir'deki çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Türkiye'de 1955 yılından itibaren kutlanan Anneler Günü için çocuklar ve eşler, annelere günün anlam ve önemine ithafen çiçek alıyor. Bu özel günden dolayı birçok kişi çiçekçilere rağbet ederken, çiçek satıcıları ise yoğunluktan oldukça memnun. Sabah saatlerinden itibaren çiçekçi esnafının yolunu tutanlar, onları yetiştiren annelerine çiçek hediye etmek için yoğunluk oluşturuyor. Genelde Anneler Günü'nde bahçe saksıları ve orkideler tercih edilirken, bu sene rağbet gören çiçekler arasına gülün de katıldığı gözlemlendi.

"Bir haftadan önce siparişler başladı"

Anneler Günü'nde fazladan bir yoğunluk yaşadıklarını belirten Nurgül Uzunharman, vatandaşların annelerine en çok çiçek hediye ettiklerini belirten Çiçekçi Nurgül Uzunharman, "Bugün Anneler Günü; çocuklar ve beyefendiler, anneye çiçek almak için son 3-4 gündür bize epeyce geliyorlar. Bu güzel günde annelerini mutlu edebilmek için onlara birçok eşyanın yanı sıra kokulu birbirinden farklı çiçekler alıyorlar. Tabii annelerin değeri sadece bir günde anlaşılmamalı. Annelerimiz bizler için çok kutsal olduğu için her gün onları sevmeli, değer vermeli ve saygılı olmalıyız. Çünkü annelerimiz bizleri doğuruyor, besliyor, büyütüyor ve hayatın her yerinde büyük bir emek sarf ediyorlar. Ama tabii ki yine de vatandaşlarımız, 12 Mayıs'ta annelere, onları mutlu etmek için bu şekilde çiçek alıyorlar. Genelde Anneler Gününde mini bahçeler ve orkideler alınırken bu sene en çok tercih edilen çiçeklerin arasına gül de girdi. Her bütçeye uygun şekilde çiçeklerimiz de mevcuttur. Saksı çiçekleri 150 liradan başlarken, 10 bin liraya kadar çiçeklerimiz mevcuttur. Bu fiyatlar çiçeğin boyutuna ve çeşidine göre değişiyor. Umarım annelerimizin değeri bir gün değil her gün bilinir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR