Bitlis'te Süphan Dağı eteklerinde bal üretimi beklenen rekolte

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde florası zengin Türkiye'nin üçüncü büyük yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde bal üretimi yapan arıcılar bu yıl iyi bir rekolte bekliyor.

Bitlis ve çevre illerde bal üretimi yaparak geçimini sağlayan arıcılar, ilkbahar ayları ile birlikte kovanlarını, yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalara yerleştiriyor. Yoğun bir çalışma yapan arıcılar, yüksek rakımlı yaylalarda bu yıl daha zengin bitki örtüsü bulunduğunu, bunu da bol yağış ve havaların geç ısınmasından kaynaklandığını söyledi. Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı 3'üncü dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın 2 bin rakımlı eteklerine konaklayan arıcılar, bol yağışlı kış ayları ve havaların geç ısınmasından dolayı bal üretimde bu yıl iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.

Ordu'dan gelerek geven ve kekik başta olmak üzere zengin bitki florasına sahip olan alanlarda bal üretimine başladıklarını ifade eden Mustafa Düzgün, "Süphan Dağı'nın eteklerine geldik. Şu anda Süphan Dağı'nın 2 bin rakımlı bölgesindeyiz. Buranın bitki örtüsü ve balı kaliteli olduğu için kovanlarımızı buraya getirdik. Yaklaşık 5 ay burada kalacağız. Buralarda bu sezonun mahsulünü aldıktan sonra tekrar Ordu'ya döneceğiz. İnşallah buradan iyi bir verim bekliyoruz. Şu anda burada yaklaşık 150 civarında arı kovanım var" dedi. - BİTLİS