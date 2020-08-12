İnternetten fatura ödeme noktası için başvurdu 12 bin lirasından oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnternetten fatura ödeme noktası için başvurdu 12 bin lirasından oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde telefon satışı yapan Mehmet Ertaş, fatura ödeme noktası bayisi olmak için internetten başvuru yaptı 12 bin lirasını kaptırdı.

İnternetten fatura ödeme noktası için başvurdu 12 bin lirasından oldu
12.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:23

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde telefon satışı yapan Mehmet Ertaş, fatura ödeme noktası bayisi olmak için internetten başvuru yaptı 12 bin lirasını kaptırdı. Ertaş, başka esnafın da bu tuzağa düşmemesi için savcılığa başvurduğunu ifade etti.

Kızıltepe Urfa Caddesi üzerinde telefon ve telefon aksesuarları satışı yapan Mehmet Ertaş, Kurban Bayramı'ndan önce fatura ödeme noktası açmak için internet üzerinden bir firmanın geri ödemesiz 50 bin lira hibe desteği verdiğini gördü. Firma ile iletişime geçen Ertaş, bayilik limitinin açılması için firma hesabına 12 bin lira gönderdi. Ancak Ertaş iddiaya göre parayı yatırdıktan sonra bir daha firmaya ulaşamadı.

"Kimsenin bu şekilde dolandırılmaması için savcılığa verdik"

Mağdur edildiğini ifade eden Ertaş, söz konusu firma hakkında savcılığa başvurduğunu söyledi. Ertaş, "Bu bayramdan önce bir firmayla görüşme yaptık. Görüşmeden sonra fatura ödeme noktası için adamlar bizden limitin açılması için 12 bin lira istedi. Biz talebine istinaden 12 bin lirasını gönderdik. Ardından limitimiz açılmadı. Bu firma dolandırıcı bir firmadır. Kimsenin bu şekilde dolandırılmaması için savcılığa verdik. 12 bin lira civarı bir mağduriyetimiz oldu. Bu adamın yakalanması ve diğer esnaf arkadaşlarımızın zarar görmemesi için devletimizden yardım istiyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor Ekonomi
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Güncel
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Mustafa Destici Aleksandr Lukaşenko
Magazin Yalın Hande Erçel Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: İnternetten fatura ödeme noktası için başvurdu 12 bin lirasından oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 11:33:40. #1.15#
title