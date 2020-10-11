DÖNÜŞÜM HABERLERİ

Dönüşüm - Bugün
Başakşehir Meclisi, 2021 bütçesini onayladı
Geri dönüşüm konusundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "İstanbul'da da Türkiye'de de bu işi gerçek anlamda başarabilen birkaç ilçeden biriyiz.
Dönüşüm - Bugün
Son dakika haber | Bakan Kurum: "19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik"
"Konya'da 12 millet bahçesi yapmak için canla başla çalışıyoruz" İkisi Meram'da olmak üzere Konya'da 12 millet bahçesi, diğer taraftan Meram'daki millet bahçesine komşu olacak camimizi de 2023 yılına yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Bakan Kurum, "Bir yandan dar gelirli kardeşlerimiz için 657'si Meram'da olmak üzere Konyamızda 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyor; Bir yandan da Gödene 804 konutluk projemizi tamamlıyoruz. Konyamızın bir köşesinde; Mevlana Türbesi'nin de içinde yer aldığı yeni ve büyük bir meydanı ülkemize ve dünyaya kazandırıyor; başka bir köşesinde Sultan Selim-Aziziye-Kapu Cami tarihi aksını canlandırıyoruz. Tüm bunların yanında; Alaeddin Bulvarı'nda yürüttüğümüz projeyle Konya'nın tarihi dokusunu koruyoruz. Durmuyor, Sahib Ata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için inşa çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz.
Dönüşüm - Bugün
Başkan Serdal Sandal'dan 500 gün değerlendirmesi
Kentsel dönüşüm planları yapıldı Bayraklı'daki en ciddi sorunlarından birinin kentsel dönüşüm sorunu olduğunu söyleyen Sandal, "10 yıl önce başlanmış bir proje var; ama onda da bir revizyona ihtiyaç var.
Dönüşüm - Bugün
Bakan Karaismailoğlu'ndan Yüksekova'ya ziyaret
Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari şehir gerişindeki şantiye ziyaretinin ardından Yeni Köprü Yüksekova Tünel şantiyesi çalışmalarını inceledi. İncelemelerinin ardında Yüksekova ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Ardından Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ilçede devam eden değişim ve dönüşüm kapsamındaki çalışmaları inceleyerek, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'dan bilgi aldı.
Dönüşüm - Bugün
Gaziosmanpaşa'da çöpler sanata dönüştü
Gaziosmanpaşa'da 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Çöpten Sanata Doğanın Dönüşümü' sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Dönüşüm - Bugün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde tatbikat...
İstanbul İl Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılı içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı yapılacağı, toplanma alanları ve tahliye üzerine tatbikat gerçekleştireceğini zannediyorum. Bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde de böyle bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. Binalarımız yıkıldığı müddetçe diğer tedbirlerle yetinmemiz mümkün değildir. Asıl mesele yıkılmayan binalar yapabilmektir. Bu işin şifresi de anahtarı da kentsel dönüşümdür" dedi.
Dönüşüm - Dün
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Meram 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı (2)
Dönüşüm - Dün
Karapınar'da konut kurası çekilişi yapıldı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Karapınar Belediyesi ortaklığı ile hayata geçirilen Çetmi Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilişi yapıldı.
Dönüşüm - Dün
Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti
Dönüşüm - Dün
İçişleri Bakanı Soylu: Depremde alınacak tedbirler kadar kentsel dönüşümün de çok büyük bir...
Dönüşüm - Dün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde tatbikat...
Dönüşüm - 9.10.2020
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu
Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatımızda daha fazla yer alabileceğini salgın sebebi ile de olsa farkına varıldığını anımsatan Olpak, "Globalleşmeyi çok konuşurken glokalleşmenin de hayatımızda önemli yeri olduğunu konuştuk. Ölçek ekonomisi kavramı ile birlikte tek kaynağa bağlı, sınırlı kaynaklara bağlı olmanın ne kadar riskler içerdiğini öğrendik." diye konuştu. Olpak, pandemi süreciyle lojistiğin daha fazla sorgulanır olduğunu belirterek, "Bir malın veya hizmetin yakınımızda ya da uzağımızda olmasının yanı sıra onu elde edebilir olmanın önemli olduğunu gördük. Tedarik zincirini iş dünyası olarak konuşuyorduk ama hayatımızda bu kadar önemli olduğunu bu kadar fark etmemiştik. Dönemin kazananları sağlık ve ekonomiyi birlikte götürenler ve muhataplarına güven kelimesini verebilenler olacaktır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Afrika'ya güvendiğine işaret eden Olpak, "54 Afrika ülkesinin olduğu kıtada, 45 iş konseyimizin olması zannederim bunun en önemli göstergelerinden biri. İki gün boyunca 2 bin 500 iş insanının farklı saatlerde bize eşlik etmiş olması, bakanlarımız ile birlikte 80 ülkeden katılımcıların ve 50 ülkeden panelistlerin olması bu etkinliğin gücünü ortaya koymuş oldu." değerlendirmesinde bulundu. Afrika Birliği Ekonomik İşler Departmanı Dönem Direktörü Jean-Denis Gabikini ise iş birliği ve diyalog ile Afrika kıtasını etkileyen olumsuz durumların üstesinden gelinebileceğini dile getirdi. Gabikini, Afrika Birliğinin, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine ve özel sektörün dinamizmine büyük bir değer verdiğini belirterek, "Afrika'nın geleceğinin özel sektöre bağlı olduğuna inanıyoruz. Özel sektörün ekonomik gelişim ve dönüşüm üzerindeki etkisi yoksulluğun ortadan kaldırılması için etkili olacaktır.
Dönüşüm - 9.10.2020
Gençlik Merkezi gönüllüleri öğrencileri sevindirdi
Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında, ÖSYM sınavları çıkışında topladıkları kalemleri ilkokul öğrencilerine ulaştırıyor.
Dönüşüm - 9.10.2020
Gaziosmanpaşa'da 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı
Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı.
Dönüşüm - 9.10.2020
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
Dünyanın her yerinden vatandaş mega projeden alım yaptı Sur Yapı Antalya, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.
Dönüşüm - 9.10.2020
Son dakika haber |
Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.
Dönüşüm - 9.10.2020
'dan "yerli teknolojiye" önemli destek
Dünyadaki teknolojik değişim ve dönüşüm pandeminin de etkisiyle hızlı şekilde devam ederken, Türkiye'de son yıllarda yapılan "teknolojide yerlilik" hamleleriyle adından söz ettiren ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor.
Dönüşüm - 8.10.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2020
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ile Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenlerine katılacak.
Dönüşüm - 8.10.2020
Bakan Kurum, Ümraniye'deki zemin altı otoparkı temel atma töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Ümraniye Belediyesi Zemin Altı Katlı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sabah Oruç Reis İlkokulu öğrencileriyle Sıfır Atık Projesi kapsamında bir araya geldiklerini, ardından da Esenler'de başlattıkları 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesinin yeni bir etabının daha temelini attıklarını anımsattı.
Dönüşüm - 8.10.2020
Son dakika haberi... Bakan Kurum, Esenler'de 1617 konutun temelini attı
Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında, Esenler'de, projemizin ilk bölümü olan Güney Rezerv Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor.