DÖNÜŞÜM HABERLERİ

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Dönüşüm Haberleri

Dönüşüm haber, Dönüşüm son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Dönüşüm: YANGINI GÖREN İKİ GENÇ: GEL GEL, BURADA ŞENLİK VARDönüşüm - Bugün
YANGINI GÖREN İKİ GENÇ: GEL GEL, BURADA ŞENLİK VAR
Dönüşüm - Bugün
Başakşehir Meclisi, 2021 bütçesini onayladı
Geri dönüşüm konusundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "İstanbul'da da Türkiye'de de bu işi gerçek anlamda başarabilen birkaç ilçeden biriyiz.
Dönüşüm - Bugün
Son dakika haber | Bakan Kurum: "19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik"
"Konya'da 12 millet bahçesi yapmak için canla başla çalışıyoruz" İkisi Meram'da olmak üzere Konya'da 12 millet bahçesi, diğer taraftan Meram'daki millet bahçesine komşu olacak camimizi de 2023 yılına yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Bakan Kurum, "Bir yandan dar gelirli kardeşlerimiz için 657'si Meram'da olmak üzere Konyamızda 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyor; Bir yandan da Gödene 804 konutluk projemizi tamamlıyoruz. Konyamızın bir köşesinde; Mevlana Türbesi'nin de içinde yer aldığı yeni ve büyük bir meydanı ülkemize ve dünyaya kazandırıyor; başka bir köşesinde Sultan Selim-Aziziye-Kapu Cami tarihi aksını canlandırıyoruz. Tüm bunların yanında; Alaeddin Bulvarı'nda yürüttüğümüz projeyle Konya'nın tarihi dokusunu koruyoruz. Durmuyor, Sahib Ata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için inşa çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz.
Dönüşüm - Bugün
Başkan Serdal Sandal'dan 500 gün değerlendirmesi
Kentsel dönüşüm planları yapıldı Bayraklı'daki en ciddi sorunlarından birinin kentsel dönüşüm sorunu olduğunu söyleyen Sandal, "10 yıl önce başlanmış bir proje var; ama onda da bir revizyona ihtiyaç var.
Dönüşüm - Bugün
Bakan Karaismailoğlu'ndan Yüksekova'ya ziyaret
Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari şehir gerişindeki şantiye ziyaretinin ardından Yeni Köprü Yüksekova Tünel şantiyesi çalışmalarını inceledi. İncelemelerinin ardında Yüksekova ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Ardından Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ilçede devam eden değişim ve dönüşüm kapsamındaki çalışmaları inceleyerek, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'dan bilgi aldı.
Dönüşüm - Bugün
Gaziosmanpaşa'da çöpler sanata dönüştü
Gaziosmanpaşa'da 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Çöpten Sanata Doğanın Dönüşümü' sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Dönüşüm - Bugün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde tatbikat...
İstanbul İl Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılı içerisinde tüm İstanbulluların katılacağı bir afet tatbikatı yapılacağı, toplanma alanları ve tahliye üzerine tatbikat gerçekleştireceğini zannediyorum. Bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde de böyle bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. Binalarımız yıkıldığı müddetçe diğer tedbirlerle yetinmemiz mümkün değildir. Asıl mesele yıkılmayan binalar yapabilmektir. Bu işin şifresi de anahtarı da kentsel dönüşümdür" dedi.
Dönüşüm: Son dakika haber! Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldıDönüşüm - Dün
Son dakika haber! Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldı
Dönüşüm: Son dakika haberleri! CHP'den kentsel dönüşüm açıklamasıDönüşüm - Dün
Son dakika haberleri! CHP'den kentsel dönüşüm açıklaması
Dönüşüm: Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret ettiDönüşüm - Dün
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Yüksekova'yı ziyaret etti
Dönüşüm: Bakan Kurum: '19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik'Dönüşüm - Dün
Bakan Kurum: "19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik"
Dönüşüm: Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 milyon TL kazanacakDönüşüm - Dün
Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 milyon TL kazanacak
Dönüşüm: Asfalt tamirleri için artık yollar kapanmayacakDönüşüm - Dün
Asfalt tamirleri için artık yollar kapanmayacak
Dönüşüm: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Meram 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı (2)Dönüşüm - Dün
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti Meram 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı (2)
Dönüşüm - Dün
Karapınar'da konut kurası çekilişi yapıldı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Karapınar Belediyesi ortaklığı ile hayata geçirilen Çetmi Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilişi yapıldı.
Dönüşüm: Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim ettiDönüşüm - Dün
Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti
Dönüşüm: İçişleri Bakanı Soylu: Depremde alınacak tedbirler kadar kentsel dönüşümün de çok büyük bir...Dönüşüm - Dün
İçişleri Bakanı Soylu: Depremde alınacak tedbirler kadar kentsel dönüşümün de çok büyük bir...
Dönüşüm: - Gaziosmanpaşa'da çöpler sanata dönüştüDönüşüm - Dün
- Gaziosmanpaşa'da çöpler sanata dönüştü
Dönüşüm: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ' Bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde tatbikat...Dönüşüm - Dün
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Bu ayın sonuna kadar İstanbulumuzun bir ilçesinde tatbikat...
Dönüşüm: Son dakika haberleri! Atıklar çocukların elinde kuşlara yuva olduDönüşüm - Dün
Son dakika haberleri! Atıklar çocukların elinde kuşlara yuva oldu
Dönüşüm: Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'dan 500 gün değerlendirmesiDönüşüm - Dün
Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'dan 500 gün değerlendirmesi
Dönüşüm: Başakşehir Belediye Meclisi 2021 bütçesini onayladıDönüşüm - Dün
Başakşehir Belediye Meclisi 2021 bütçesini onayladı
Dönüşüm: Nurgül Şahballı'dan yepyeni bir albüm!Dönüşüm - 9.10.2020
Nurgül Şahballı'dan yepyeni bir albüm!
Dönüşüm - 9.10.2020
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu
Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatımızda daha fazla yer alabileceğini salgın sebebi ile de olsa farkına varıldığını anımsatan Olpak, "Globalleşmeyi çok konuşurken glokalleşmenin de hayatımızda önemli yeri olduğunu konuştuk. Ölçek ekonomisi kavramı ile birlikte tek kaynağa bağlı, sınırlı kaynaklara bağlı olmanın ne kadar riskler içerdiğini öğrendik." diye konuştu. Olpak, pandemi süreciyle lojistiğin daha fazla sorgulanır olduğunu belirterek, "Bir malın veya hizmetin yakınımızda ya da uzağımızda olmasının yanı sıra onu elde edebilir olmanın önemli olduğunu gördük. Tedarik zincirini iş dünyası olarak konuşuyorduk ama hayatımızda bu kadar önemli olduğunu bu kadar fark etmemiştik. Dönemin kazananları sağlık ve ekonomiyi birlikte götürenler ve muhataplarına güven kelimesini verebilenler olacaktır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Afrika'ya güvendiğine işaret eden Olpak, "54 Afrika ülkesinin olduğu kıtada, 45 iş konseyimizin olması zannederim bunun en önemli göstergelerinden biri. İki gün boyunca 2 bin 500 iş insanının farklı saatlerde bize eşlik etmiş olması, bakanlarımız ile birlikte 80 ülkeden katılımcıların ve 50 ülkeden panelistlerin olması bu etkinliğin gücünü ortaya koymuş oldu." değerlendirmesinde bulundu. Afrika Birliği Ekonomik İşler Departmanı Dönem Direktörü Jean-Denis Gabikini ise iş birliği ve diyalog ile Afrika kıtasını etkileyen olumsuz durumların üstesinden gelinebileceğini dile getirdi. Gabikini, Afrika Birliğinin, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine ve özel sektörün dinamizmine büyük bir değer verdiğini belirterek, "Afrika'nın geleceğinin özel sektöre bağlı olduğuna inanıyoruz. Özel sektörün ekonomik gelişim ve dönüşüm üzerindeki etkisi yoksulluğun ortadan kaldırılması için etkili olacaktır.
Dönüşüm: Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacakDönüşüm - 9.10.2020
Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak
Dönüşüm: CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dediDönüşüm - 9.10.2020
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
Dönüşüm: Özhaseki: 'Dünyada kayak merkezi gerçekleştirmiş bir yerel yönetim yok'Dönüşüm - 9.10.2020
Özhaseki: "Dünyada kayak merkezi gerçekleştirmiş bir yerel yönetim yok"
Dönüşüm: Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını AçıkladıDönüşüm - 9.10.2020
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Dönüşüm: Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni Genel Müdürü Erdal Karagülle olduDönüşüm - 9.10.2020
Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni Genel Müdürü Erdal Karagülle oldu
Dönüşüm: - Tarihi han uluslararası kültür köprüsü olacakDönüşüm - 9.10.2020
- Tarihi han uluslararası kültür köprüsü olacak
Dönüşüm - 9.10.2020
Gençlik Merkezi gönüllüleri öğrencileri sevindirdi
Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında, ÖSYM sınavları çıkışında topladıkları kalemleri ilkokul öğrencilerine ulaştırıyor.
Dönüşüm: - Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldıDönüşüm - 9.10.2020
- Gaziosmanpaşa'da 926 konutluk kentsel dönüşümün temeli atıldı
Dönüşüm - 9.10.2020
Gaziosmanpaşa'da 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı
Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı.
Dönüşüm: Son dakika haberi... BAKAN KURUM, GAZİOSMANPAŞA'DA 1739 KONUTUN TEMELİNİ ATTIDönüşüm - 9.10.2020
Son dakika haberi... BAKAN KURUM, GAZİOSMANPAŞA'DA 1739 KONUTUN TEMELİNİ ATTI
Dönüşüm: Bakan Kurum: İstanbul'daki gürültü problemini çözmek için bariyerler yapıyoruzDönüşüm - 9.10.2020
Bakan Kurum: İstanbul'daki gürültü problemini çözmek için bariyerler yapıyoruz
Dönüşüm: Yapay zeka için güçbirliğiDönüşüm - 9.10.2020
Yapay zeka için güçbirliği
Dönüşüm - 9.10.2020
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
Dünyanın her yerinden vatandaş mega projeden alım yaptı Sur Yapı Antalya, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.
Dönüşüm - 9.10.2020
Son dakika haber |
Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.
Dönüşüm: Antalya projesindeki 900 dairenin daha teslimlerine başladıDönüşüm - 9.10.2020
Antalya projesindeki 900 dairenin daha teslimlerine başladı
Dönüşüm - 9.10.2020
'dan "yerli teknolojiye" önemli destek
Dünyadaki teknolojik değişim ve dönüşüm pandeminin de etkisiyle hızlı şekilde devam ederken, Türkiye'de son yıllarda yapılan "teknolojide yerlilik" hamleleriyle adından söz ettiren ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor.
Dönüşüm: ATSO 'Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri açıklandıDönüşüm - 9.10.2020
ATSO 'Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri açıklandı
Dönüşüm: Son dakika haberi | Van Gölü'nün 'mavi bayraklı' plajına ikinci etap geldiDönüşüm - 9.10.2020
Son dakika haberi | Van Gölü'nün 'mavi bayraklı' plajına ikinci etap geldi
Dönüşüm: Söke Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıDönüşüm - 9.10.2020
Söke Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı
Dönüşüm: Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 Milyon TL kazanacakDönüşüm - 9.10.2020
Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 Milyon TL kazanacak
Dönüşüm: Diyanet İşleri Başkan Erbaş, hutbe irat ettiDönüşüm - 9.10.2020
Diyanet İşleri Başkan Erbaş, hutbe irat etti
Dönüşüm - 8.10.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2020
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ile Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenlerine katılacak.
Dönüşüm: Bakan Kurum, Ümraniye'de zemin altı katlı otoparkın temel atma törenine katıldıDönüşüm - 8.10.2020
Bakan Kurum, Ümraniye'de zemin altı katlı otoparkın temel atma törenine katıldı
Dönüşüm - 8.10.2020
Bakan Kurum, Ümraniye'deki zemin altı otoparkı temel atma töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Ümraniye Belediyesi Zemin Altı Katlı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sabah Oruç Reis İlkokulu öğrencileriyle Sıfır Atık Projesi kapsamında bir araya geldiklerini, ardından da Esenler'de başlattıkları 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesinin yeni bir etabının daha temelini attıklarını anımsattı.
Dönüşüm: Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardıDönüşüm - 8.10.2020
Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı
Dönüşüm - 8.10.2020
Son dakika haberi... Bakan Kurum, Esenler'de 1617 konutun temelini attı
Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında, Esenler'de, projemizin ilk bölümü olan Güney Rezerv Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor.
Dönüşüm: Vali Güner, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarını ziyaret ettiDönüşüm - 8.10.2020
Vali Güner, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarını ziyaret etti
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Şu an buradasınız: Dönüşüm Haberleri | Dönüşüm Haber - Haberler - Dönüşüm haberleri, son dakika dönüşüm haber ve gelişmeleri burada. YANGINI GÖREN İKİ GENÇ: GEL GEL, BURADA ŞENLİK VAR.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 10:36:32. #1.14#
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