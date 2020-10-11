DÖNÜŞÜM HABERLERİ

Dönüşüm - 9.10.2020

Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatımızda daha fazla yer alabileceğini salgın sebebi ile de olsa farkına varıldığını anımsatan Olpak, "Globalleşmeyi çok konuşurken glokalleşmenin de hayatımızda önemli yeri olduğunu konuştuk. Ölçek ekonomisi kavramı ile birlikte tek kaynağa bağlı, sınırlı kaynaklara bağlı olmanın ne kadar riskler içerdiğini öğrendik." diye konuştu. Olpak, pandemi süreciyle lojistiğin daha fazla sorgulanır olduğunu belirterek, "Bir malın veya hizmetin yakınımızda ya da uzağımızda olmasının yanı sıra onu elde edebilir olmanın önemli olduğunu gördük. Tedarik zincirini iş dünyası olarak konuşuyorduk ama hayatımızda bu kadar önemli olduğunu bu kadar fark etmemiştik. Dönemin kazananları sağlık ve ekonomiyi birlikte götürenler ve muhataplarına güven kelimesini verebilenler olacaktır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Afrika'ya güvendiğine işaret eden Olpak, "54 Afrika ülkesinin olduğu kıtada, 45 iş konseyimizin olması zannederim bunun en önemli göstergelerinden biri. İki gün boyunca 2 bin 500 iş insanının farklı saatlerde bize eşlik etmiş olması, bakanlarımız ile birlikte 80 ülkeden katılımcıların ve 50 ülkeden panelistlerin olması bu etkinliğin gücünü ortaya koymuş oldu." değerlendirmesinde bulundu. Afrika Birliği Ekonomik İşler Departmanı Dönem Direktörü Jean-Denis Gabikini ise iş birliği ve diyalog ile Afrika kıtasını etkileyen olumsuz durumların üstesinden gelinebileceğini dile getirdi. Gabikini, Afrika Birliğinin, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine ve özel sektörün dinamizmine büyük bir değer verdiğini belirterek, "Afrika'nın geleceğinin özel sektöre bağlı olduğuna inanıyoruz. Özel sektörün ekonomik gelişim ve dönüşüm üzerindeki etkisi yoksulluğun ortadan kaldırılması için etkili olacaktır.