Yargı dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Yargı bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024?

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz, Tuğçe'ye saldıran kişilerin ölmesi olayında arkadaşı Eren'den şüpheleniyor!

Ilgaz, emniyet ve adliyedekiler peşine düştükleri, Tuğçe olayına karışmış kaçakları ölü olarak ele geçirmişlerdir. Akla gelen ihtimal şimdi daha da kuvvetlenmiştir; tüm bu ölümlerin arkasında Eren'in intikamı mı var? Ilgaz cevabını duymaktan korktuğu sorunun sonuna kadar ardına düşmeye, adalet terazisinde gram şaşmamaya kararlıdır.

Tuğçe yavaş yavaş kendine gelirken, Efe'nin büyük sürprizi ile göz yaşlarına boğulacaktır. Osman ise Aylin'den boşanır boşanmaz kendisini Zümrüt'ün yanında, bilmediği karanlık bir plana adım adım çekilirken bulur.

Yekta Rafet ile iş birliğinde İclal'in geçmişinden gelen dosyanın peşinden gitmektedir. Öte yandan öfkesinin iyice arttığı Laçin'i köşeye sıkıştırmak için bir hamle daha yapar. Ceylin de yeni bir gelişmeyle bir anda kendisini okulda zehirlenen çocukların davasının tam göbeğinde, keşmekeş içerisinde bulur.

Ilgaz ve Ceylin'le başlayıp herkeste artan "Eren" şüphesi, artık Eren'i ifadeye almayı zorunlu kılar. Eren'in ifadesindeki çarpıcı sözleri ve olaylara bakış açısı herkesi derinden sarsar. Tüm bunların yanı sıra, olanca bilinmezliğiyle bir kara bulutun, hızla üzerlerini kaplamak üzere olduğunun henüz hiç kimse farkında değildir.

YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ali Bilgin ve Beste Sultan'ın yönettiği Yargı dizisinin final tarihi belli oldu. Pazar günleri yayımlanan Yargı dizisi üçüncü sezonuyla ekran macerasını noktalayacak.

Yargı, planlamalarda yeni bir değişiklik olmazsa 95. bölümde yani mayısın son haftası ekrana veda edecek.