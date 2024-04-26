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Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı

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31 Mart seçimleriyle 20 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin mevcut mali durumu açıklandı. Başkan Özgür Kabadayı, belediye binasına astığı pankartta kasada 39 milyon 964 bin 499 lira bulunduğunu ve güncel borcun ise 925 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı, belediyenin mevcut mali durumunu açıkladı. Şile Belediye Başkanlığı'na asılan pankart ile duyurulan mali tabloda belediyenin kasasında 39 milyon 964 bin 499 lira bulunurken güncel borcun 925 milyonun üzerinde olduğu duyuruldu.

BELEDİYENİN MALİ DURUMU AÇIKLANDI

Yerel seçimler sonrasında AK Parti'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin yapılan incelemelerden sonra mali durumu açıklandı. Belediye binasına asılan pankartta, borç 925 milyon 244 bin 128 lira olarak tespit edildi. İşçi SSK primleri, personel maaş ve SSK prim ve vergi borçları, SSK borçları, esnafa ödenmeyen borçlar, aylık elektrik borcu, vergi borçları kalem kalem sıralandı.

Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI KABADAYI KALEM KALEM SIRALADI

Belediyenin mevcut mali durumu hakkında değerlendirme yapan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Şeffaf, adil ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Şile Belediyesi'nin borç ve mevcut mali durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istedik. 2024 yılı içerisinde, son üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) incelendiğinde özellikle mart ayı içerisinde Şile Belediyesi bünyesinde birçok usulsüzlük yönetimimiz tarafından tespit edildi.

Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı

"BELEDİYE ŞİRKETLERİMİZİN GÜNCEL DURUMLARINI AYRICA PAYLAŞACAĞIZ"

Gerçeklikle uyuşmayan son dakika faturalarına yasal itiraz süreçleri içerisinde gerekli itirazlar yapıldı. İncelemelerimizi belediyemize ait SİPAŞ ve Mercanköşk A.Ş şirketlerimiz özelinde sürdürüyoruz. Belediye şirketlerimizin güncel mali durumlarını da kısa bir süre sonra ayrıca paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Özgür Kabadayı AK Parti Şile Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

Ercan cıftcı:

sizde belediyeyi 2 milyar borçlar devretmezseniz bende bir şey bilmiyorum. ABB borcu 20 milyara dayandı...

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yasin yaşaran:

sende yardim et bence

yanıt1
yanıt1
Mavi Tavsan:

Belediyeler özelleştirilsin ülke refaha kalkar. Her yeni seçilen başkan bakkalın veresiye defteri gibi liste asıyor. Öbcekilerde bir öncekiler için aynı şeyleri söyledi bu gelenler içinde gittiğinde aynı şeyler söylenecek değişen bir şey yok

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mrscoffee null:

benim isteyerim var şu an 150.000TL borcum var 400.000TL alacağım var. o zaman iflas ettim. iller Bankası sana para gönderecek kira gelirlerin var vergi reklam gelirlerin var, ama sen akıllısın ya sadece borçları pankarta yaz belediyeye as. buna birçok malda inanır.

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yasin yaşaran:

eminmisin belediyelerin alacakli olduguna reisten iyi mi biliyorsun bak videosu var tum belediyeler batak batakkkk diyor soygun oralarda basliyor

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yanıt1
Hasan Kilic:

AKP GITTIKTEN SONRA SIZ ÜLKENIN BORCUNA BAKIN 25 NESIL ÖDEYEMEZ

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9
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ANTİ ATEİST KAMALİSTÇİ:

EKONUN TUZAĞI BUNLAR

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faruk34:

işte çalışır düzgün hizmet yapar, ay ay yıl yıl böyle raporlarla halka gösterirse yeni belediye başka .. hizmette şeffaf olursa tabiki millet onu seçmeye devam eder... bunu bir fırsat olarak değerlendirmeli...yok ben oynamam bana para az kalmış der gibi çocuklar gibi ağlamamalı

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Yakup SGZ:

Akp ile Chp arasında bi fark yoktur Sadece yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır.. İşte bu yüzden Yeniden Refah Partisi diyorum…

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Deniz:

Yalandan kim ölmüs ??

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