Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı, belediyenin mevcut mali durumunu açıkladı. Şile Belediye Başkanlığı'na asılan pankart ile duyurulan mali tabloda belediyenin kasasında 39 milyon 964 bin 499 lira bulunurken güncel borcun 925 milyonun üzerinde olduğu duyuruldu.

BELEDİYENİN MALİ DURUMU AÇIKLANDI

Yerel seçimler sonrasında AK Parti'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin yapılan incelemelerden sonra mali durumu açıklandı. Belediye binasına asılan pankartta, borç 925 milyon 244 bin 128 lira olarak tespit edildi. İşçi SSK primleri, personel maaş ve SSK prim ve vergi borçları, SSK borçları, esnafa ödenmeyen borçlar, aylık elektrik borcu, vergi borçları kalem kalem sıralandı.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI KABADAYI KALEM KALEM SIRALADI

Belediyenin mevcut mali durumu hakkında değerlendirme yapan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Şeffaf, adil ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Şile Belediyesi'nin borç ve mevcut mali durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istedik. 2024 yılı içerisinde, son üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) incelendiğinde özellikle mart ayı içerisinde Şile Belediyesi bünyesinde birçok usulsüzlük yönetimimiz tarafından tespit edildi.

"BELEDİYE ŞİRKETLERİMİZİN GÜNCEL DURUMLARINI AYRICA PAYLAŞACAĞIZ"

Gerçeklikle uyuşmayan son dakika faturalarına yasal itiraz süreçleri içerisinde gerekli itirazlar yapıldı. İncelemelerimizi belediyemize ait SİPAŞ ve Mercanköşk A.Ş şirketlerimiz özelinde sürdürüyoruz. Belediye şirketlerimizin güncel mali durumlarını da kısa bir süre sonra ayrıca paylaşacağız" ifadelerini kullandı.