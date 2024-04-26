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Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin

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THY Euroleague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti. Maç sonu konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini belirtti. Ataman, "İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" şeklindeki tehdide, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde yanıt verdi.

THY Euroleague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.

MAÇ SONU ATAMAN'A TEHDİT

Maç sonu basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

Kendisine edilen tehdide sert tanıt veren Ataman, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Ergin Ataman Yunanistan Türkiye İsrail Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Zübükzade:

İşi gücü show bunun 3 maç sırbistan da oynanacak yalanı oradan belli

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Malesef bu zihniyette insanlarla aynı havayı soluyoruz !

yanıt18
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AYHAN BAYRAK:

Yanındayız hocam

28
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Blackened:

Bir Ergin'e söylesin bugünlerde İsrail'in kimseyi taktığı yok hiç bişey yapamazlar deyip oralarda bileğine kelepçeyi yemesin ne pana koçu ne de milli takım koçu olduğunu takar bunlar

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yanıtYanıtla
batur battaloğlu:

yağlayın yağlayın

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