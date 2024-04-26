Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
THY Euroleague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti. Maç sonu konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini belirtti. Ataman, "İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" şeklindeki tehdide, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde yanıt verdi.
THY Euroleague'de Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.
MAÇ SONU ATAMAN'A TEHDİT
Maç sonu basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Maccabi teknik ekibinden bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi.
"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"
Kendisine edilen tehdide sert tanıt veren Ataman, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" yanıtını verdi.