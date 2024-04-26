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İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar

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ABD'de 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları tüm ülkeye yayılırken gösteriler sırasında en az 570 kişi gözaltına alındı. Polise yalnızca "Öğrencilere ne yapıyorsunuz?" diye soran Emory Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü Caroline Fohlin de gözaltına alınanlar arasındaydı. Fohlin'in ters kelepçe ile gözaltına alındığı görüntüler ülkede infial yaratırken, gazeteler "Ülkemiz İsrail'e destek olmak için akademisyenlerimizi göz göre göre tutukluyor" manşetleri attı.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce 70 kişiyle başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.

EN AZ 570 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Güney California Üniversitesi 10 Mayıs'ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada "Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir" denildi.

İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar

PROFESÖRÜ TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALDILAR

ABD'deki gösteriler sırasında bugün kaydedilen bir görüntü ise infial yarattı. Filistin yanlısı protestolara destek veren öğrencilere sert müdahale eden polislere "Ne yapıyorsunuz?" diye soran Emory Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü Caroline Fohlin ters kelepçeyle gözaltına alındı.

İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar

"AKADEMİSYENLERİMİZ GÖZ GÖRE GÖRE TUTUKLANIYOR"

Profesör Fohlin'in yerlerde sürüklendiği gözaltı görüntüleri ABD'de büyük tepkilere neden olurken, bazı gazeteler "Ülkemiz İsrail'e destek olmak için akademisyenlerimizi göz göre göre tutukluyor" manşetleri attı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Gazeteler Filistin Ekonomi İsrail Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

İsmail oruç :

Dünyada meydana gelen tüm olayların perde arkasında Yahudilerin olduğuna açık bir örnek

53
1
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Ali KARA :

Onların özgürlük anlayışı kendi çıkar ve menfaatleri ile sınırlıdır. ABD dahil dünyanın hiç bir ülkesinde, ülkemizde ki özgürlük kadar olanı yoktur. terörist ve destekçileri bile mv şeçilebiliyor, belediye başkanı olabiliyor. kendi ülkesini tehdit edebilen bir örneği dünyanın başka bir ülkesinde gösterebilen var mı? kaldı ki orda ki protestocular filistin'de katledilen 35 bin insan için yapıyor.

33
5
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Erdi Turhan:

Neden insanlar israili kızıyor hiç anlamıyorum. Herkes bulunduğu bölgeyi bir zamanlar işgal etmemiş mi? Biz anadoluyu isgal etmedik mi? 1071 yilinda bizi çiçek ve çikolatayla mı karşıladılar? Ve lütfen cahil kesim googleye girip israilin bilim ve teknoljiye verdigi katkıyı sorup okusunlar ve tekrardan bir daha düşünsünler. Israil hükumetini tabiki de suclayabilirler ama israil halkına hakaret etmek çok cahilce

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ERCAN GÜL:

Hepsi olmasa da hükümete oy verip bunların önünü açanlar masum yani. (Bunu karşıdakinin öleceğini bile bile bıçağı katile verip suçsuzum demeye benzetiyor insanlar. Aşırı yanlilarin katliama katıldığını yada devlet tarafından verilen silahlarla gezdiğinide unutmamak lazım.)

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Janoo Jsnoo:

Sanki bizde hiç olmamış gibi

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Ibrahim Ozturk:

Güneş BATI dan doğacak.. kıyamet alametlerinden birtanesi

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