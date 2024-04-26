Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medyada "Günaydın" notuyla yaptığı öğün paylaşımıyla dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle İtalya'daki bir fizik tedavi merkezinde olan Güneş'in paylaşımına, "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.
"GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu "Günaydın" notu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.
BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI
Bir öğününü paylaşan Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. Zehra Güneş'e sosyal medyada; "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.