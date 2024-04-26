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Sakatlığı devam eden Zehra Güneş, bu kez kahvaltıda yedikleriyle adından söz ettirdi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medyada "Günaydın" notuyla yaptığı öğün paylaşımıyla dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle İtalya'daki bir fizik tedavi merkezinde olan Güneş'in paylaşımına, "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

"GÜNAYDIN" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu "Günaydın" notu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sakatlığı devam eden Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı gündem oldu

BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Bir öğününü paylaşan Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti. Zehra Güneş'e sosyal medyada; "Aşırı sağlıklı besleniyor", "Böyle doyulur mu?" gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş'in sabah kahvaltısı gündem oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Zehra Güneş Voleybol İtalya Güneş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

JY:

TABIKI DOYULUR FAZLASI OBESLIK OLUR.

5
4
yanıtYanıtla
Veysel null:

milletin sabah kahvaltısı gündem oluyor tweet bu kadar mxxk

5
1
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